Несколько дней назад на сайте «Ног Уацамонга» («НУ») был опубликован материал под названием «Задача на деление», вызвавший общественный резонанс специфического, непубличного характера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Со стилистикой сайта я хорошо знаком, политологически его наблюдаю; сайт позиционируется как союзнический по отношению к Председателю Парламента РЮО А. Бибилову и партии «Единая Осетия», хотя и обозначает свою относительную независимость от участников политического процесса в РЮО.

Должен сказать, что материал, о котором идёт речь, резко выделяется из остального ряда публикаций на сайте, и не просто привлёк моё внимание, но, честно говоря, вызвал глубокое беспокойство… Ведь речь в публикации идёт, ни много ни мало, о противостоянии между Президентом и КГБ РЮО (!).

Автор («Сослан Джаджиев») начинает с посыла в адрес министерства обороны РЮО, утверждая, что если вопрос с соглашением по минобороны (по Договору о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО) не будет решён, то протестное голосование сотрудников минобороны решит исход президентских выборов 2017 года. На мой взгляд, это преувеличение, и делается оно по правилам конструирования таких текстов, в данном случае с целью навести мысль читателя на роль Главнокомандующего, каковым по Конституции является Президент, в складывающейся вокруг соглашения по «разделу» минобороны ситуации.

Далее совершается переход непосредственно к главному: Президент версус КГБ. Здесь сначала говорится об утечке информации, что призвано создать впечатление об особых связях и возможностях сайта, и затем утверждается, что Президент — кто бы мог подумать? — игнорирует КГБ. Упоминается «ближайшее окружение президента (с маленькой буквы написано в тексте. — К. Д.), погрязшее в примитивной продаже строительных подрядов и хищении выделяемых Россией на восстановление РЮО средств», не называя при этом ни одного конкретного имени. Читая дальше, мы узнаём, что в КГБ, оказывается, возбуждено уголовное дело в отношении «некоторых членов правительства» (опять-таки не названных) по нецелевому использованию средств Инвестпрограммы, в связи с чем Администрация Президента (читай — сам Президент) решила расправиться с КГБ путём его «зареформирования», и поручена эта работа — вот тут появляется первое имя — секретарю Совбеза А. Плиеву.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что данная публикация появилась аккурат тогда, когда Президент выступил с заявлением о возможности принятия решения идти на выборы, на второй срок, «если народ захочет».

Так вот, по поводу этой публикации напрашивается простой вопрос: не слишком ли круто?

Леонид Тибилов, конечно, в моей защите не нуждается — у него вполне хватает своих защитников, в том числе моих многолетних коллег по совместной работе во власти. Но, будучи гражданином Республики, я вижу, что в моей защите нуждается наше общество, наше небольшое государство. Потому что если тенденция, задаваемая указанной (и некоторыми другими) публикацией, получит развитие, то мы — все мы, живущие здесь — столкнёмся с кризисом, по сравнению с которым предвыборный кризис 2011 — 2012 годов покажется детскими шалостями. Политические игры с силовыми структурами — это игра с огнём у пороховой бочки.

В отличие от ведущих авторов сайта «НУ», я имею политический опыт прохождения кризиса власти не только 2011 — 2012 гг., но и кризисов 90-х годов, угрожавших самому существованию провозглашённой Республики. Повторение такого считаю недопустимым.

Люди, бьющие по Президенту, обязаны видеть границу между политической конкуренцией и антигосударственной деятельностью. Эта черта — есть. «Информационное киллерство», преследующее цель понижения рейтинга Президента, должно быть остановлено перед перерождением в подрывные акции, ломающие сам президентский стержень государства.

Люди, раскачивающие нашу общую «лодку», ведущие дело к хаотизации политического процесса, не могут не понимать, что такая деструкция общества не в интересах ни одного политического актера в нашей Республике (включая, кстати, и Анатолия Бибилова). Если же такого рода дестабилизирующая работа будет нарастать, мы вправе сделать вывод о враждебном воздействии на наше общество, на наше государство.

Удержание политического процесса в РЮО в правовых и этических рамках, исключающих его дестабилизацию и хаотизацию, является текущей задачей России, есть люди, ответственные за это по роду своей службы. Надеюсь на их профессионализм — а мы здесь, по мере наших сил и возможностей, им поможем.

Коста Дзугаев — Центр информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» (Цхинвал)