Константин Пахалюк
Автор
Кандидат политических наук, заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества.
Последние публикации
Годовщина вывода советских войск из Афганистана: конференция и книга
17 февраля Российское военно-историческое общество проводит всероссийскую научно-практическую конференцию «Афганская война 1979−1989. Исторический опыт для России и глобального мира». Она состоится на площадке Музея военной формы одежды (г. Москва) и объединит ученых, ветеранов и музейных...
16 февраля 2022
Треблинка. Неизвестные документы
Книга состоит из трех частей: исследования, переводы воспоминаний бежавших узников и документы, в течение десятилетий лежавшие в Государственном архиве Российской Федерации и впервые вводящиеся в научный оборот в полном объеме. Ниже мы публикуем в электронном виде вводную статью, которая подробно...
14 января 2022
«Праздник урожая» в лагере смерти Майданек
Концентрационный лагерь Люблин — более известный под неофициальным названием «Майданек» — наряду с Аушвицем (Освенцимом) занимал особое место в нацистской политике уничтожения, поскольку одновременно являлся и «классическим» концентрационным лагерем (для эксплуатации трудовых ресурсов), и лагерем...
2 ноября 2021