Кирилл Сизиков
Последние публикации
Зачем Минкульт лепит из Путина белогвардейца? Приписывая ему чужие слова
Что такое перестройка? Это когда ядро системы работает на ее уничтожение, и ничего более. И речь идет не о действиях «пятой колонны», члены которой работают на разрушение государства осознанно, а о деструктивных шагах винтиков этой системы, ее составных частей, ее опоры. О действиях правящего...
18 августа 2017
Родители Севастополя возмущены дискриминацией семьи
В минувшее воскресенье в Севастополе прошел массовый родительский митинг против внедрения антисемейных ювенальных норм в российское законодательство. В акции, организованной региональным отделением общественной организации «РВС», приняли участие эксперты, правозащитники, родители. Напомню, что...
25 октября 2016