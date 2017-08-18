Зачем Минкульт лепит из Путина белогвардейца? Приписывая ему чужие слова
Что такое перестройка? Это когда ядро системы работает на ее уничтожение, и ничего более. И речь идет не о действиях «пятой колонны», члены которой работают на разрушение государства осознанно, а о деструктивных шагах винтиков этой системы, ее составных частей, ее опоры. О действиях правящего класса, которому хорошо в современной России, который «успешен» и вполне устроился в жизни.
Есть лишь один, с их точки зрения, недостаток — новая холодная война и конфликт с Западом после Крыма. И с Западом теперь нужно срочно замириться. Если верховная власть не хочет «мириться» с Западом, можно начать самостоятельно заигрывать с представителями этого самого Запада. Тем более что есть общая идейная основа: антисоветская.
В антисоветской рамке — благосклонно принимаемой западными «партнерами» — была провозглашена так называемая десоветизация, ставились памятники белогвардейским деятелям и звучали призывы к «покаянию». И дело не ограничивается только призывами, совершаются конкретные действия. Причем если глава государства не хочет в них участвовать, то его никто не будет и спрашивать. Поясним, о чем речь.
Министерство культуры РФ приписало президенту РФ Владимиру Путину призыв к покаянию за революционные события 1917 года. Причем из контекста понятно, что говорится о покаянии за Великую Октябрьскую социалистическую революцию. К министерству культуры в этом деле присоединилось Российское военно-историческое общество (РВИО), ранее «прославившееся» установкой в Санкт-Петербурге мемориальной доски гитлеристу Карлу Маннергейму. Интересно (и, видимо, совершенно случайно), что обе организации возглавляет Владимир Мединский.
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Об этом свидетельствуют сообщения, размещенные на официальном сайте Министерства культуры РФ и РВИО. Речь идет о событиях в связи с установкой в Севастополе памятника Примирения. Попробуем разобраться по порядку. Вот цитата с официального сайта Министерства культуры — в сообщении, опубликованном 26 ноября 2015 года, говорится о брифинге 30 ноября 2015 года, на котором объявлялось о проекте создания в Севастополе памятника Примирения.
«Без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства», — ранее заявил глава государства. Инициатива также получила поддержку Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — говорится в сообщении.
Источник цитаты не указан — где и когда Владимир Путин это сказал. Ни на официальном сайте президента РФ, ни в СМИ слов президента, пусть и не в полном соответствии с приведенной Минкультом цитатой, но о «покаянии», найти не удалось. Удалось найти другое.
Откуда дровишки?
Эта якобы цитата главы государства принадлежит белоэмигрантскому деятелю, принимающему активное участие в российской политической, общественной и культурной жизни, представителю древней дворянской фамилии, первому заместителю председателя Международного совета российских соотечественников (МСРС) Николаю Лобанову-Ростовскому. Впервые она появляется в почти таком же виде (за исключением вставки о вере) в январе 2010 года в журнале «Русский мир».
«Мы убеждены, что без Терпимости, Примирения и Покаяния — которые основаны на вере или хотя бы на стремлении обрести веру — не может быть и народного единства», — так Лобанов-Ростовский объяснил, почему он вместе со своими соратниками выступил за создание в России памятника Примирения.
Лобанов-Ростовский пишет, что идея создания памятника возникла у него и Петра Шереметева на совместном молебне по жертвам революции 1917 года, Гражданской войны и репрессий, состоявшемся в храме Знамения иконы Божией Матери 4 ноября 2009 года — в День народного единства. Этот молебен Лобанову-Ростовскому запомнился тем, что на нем присутствовали как «представители главных аристократических фамилий России», так и «потомки руководителей Советского государства». Тогда-то и возникла мысль о «примирении «красных и «белых», и инициаторы памятника передали через графа Петра Шереметева 3 декабря 2009 года письмо с инициативой патриарху Кириллу на Третьем конгрессе соотечественников в Москве.
«Такой памятник должен призывать всех к покаянию, — говорится в письме патриарху. — К покаянию за все преступления, которые были совершены во время репрессий и гражданских конфликтов. Мы убеждены, что без Терпимости, Примирения и Покаяния, — которые основаны на вере или хотя бы на стремлении обрести веру, — не может быть и народного единства», — в письме снова появляются эти слова.
О преступлениях и репрессиях говорится весьма расплывчато, без указания, кто их совершал. Что допускает широкую трактовку — возможно, речь идет не только о красном терроре, но и о белом? В Гражданской войне нет правых и виноватых, и если уж каяться, то каяться должны обе стороны. Тем более белым было за что. Иначе это называется по-другому. И Лобанов-Ростовский в своей статье «Примирение России» прямо пишет о том, что покаяние от потомков «белых» русский народ не дождется:
«Приближается 4 ноября 2012 года, когда Россия будет отмечать 400-летие преодоления Смутного времени. Но приближается также еще одна дата — 100-летие Октябрьского переворота, который не только привел к гибели миллионов Россиян, к разрушению тысяч православных храмов, но и, по нашему глубокому убеждению, затормозил развитие нашей родины, на долгие годы удалил Россию от семьи европейских народов. Октябрьский переворот как раз и привел к тому расколу общества, от которого Россия и Русский мир до сих пор не могут оправиться!»
Следовательно, если именно и только красные виновны в «расколе» и «торможении» развития, а также в страшном преступлении «удаления» от Европы, — то им и каяться. Иными словами, русские, поддержав большевиков, в 1917 году свернули с магистрального пути цивилизации, что привело к расколу общества, и потомки большинства, сделавшего этот выбор, должны за него покаяться. То есть отречься.
Другие соратники князя говорят об этом еще откровеннее. Забегая немного вперед, приведу уже использование слов Лобанова-Ростовского и его круга как «цитаты Путина». Исполнительный президент Ассоциации «Франко-Российский диалог» князь Александр Трубецкой в своем выступление на мемориальном собрании «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год» 18 января 2017 года заявил, что к примирению в России не готовы. А свидетельство этому — решение Петербургского городского суда о демонтаже памятной доски адмиралу Александру Колчаку, признанному военным преступником и не реабилитированным Верховным судом РФ.
Вместо примирения князь предлагает пройти через «осмысление», которое, в его понимании — «это то самое, что заставит нас подумать и приведёт нас к покаянию, а только через покаяние Россия примирится сама с собой». Далее Трубецкой приводит то самое высказывание Лобанова-Ростовского, приписанное Путину.
«Президент Путин совсем недавно мудро заявил, что «без терпимости, примирения и ПОКАЯНИЯ» не может быть народного единства. Лично я, считаю, что один памятник примирения не решает все вопросы народного единства, которое так нужно России в период активной мировой русофобии. Только осмысление и покаяние усилят наше единство».
Получается, что каяться должны те, кто не принимает белогвардейских героев и считает их преступниками. Те, кто отказывается героизировать и почитать Колчака, гитлериста Маннергейма, атамана Петра Краснова и прочих и прочих фигур вполне определенной направленности. То есть каяться ради примирения должно большинство жителей России, которые, судя по данным социологических опросов, совсем не раскаиваются в своем советском выборе 1917 года и одобряют советское прошлое и его ценности. Иным словом, нежели требованием «капитуляции» мы это назвать не можем.
Что с памятником?
Вернемся к монументу. Реализация инициативы долго откладывалась. Вновь к мысли вернулись после исторического воссоединения Крыма с Россией. В своем выступлении на Пятом Всемирном конгрессе соотечественников 5 ноября 2015 года Лобанов-Ростовский прямо говорит, что воссоединение Крыма с Россией возродило идею создания памятника Примирения, поскольку Крым был «последним кусочком русской земли, откуда и началась история русской «белой» эмиграции». Следовательно, и примирение с покаянием следует начинать оттуда же.
Тут Лобанов-Ростовский напомнил слова президента РФ Владимира Путина (действительно им сказанные) о том, что «Крым может сыграть уникальную объединяющую роль для России, став историческим и духовным источником еще одной линии примирения как красных, так и белых». Для него самого, говорит князь, как и для многих потомков первой волны эмиграции, рождение идеи, которая вела бы к консолидации общества, проходила, без преувеличения, «тяжко».
"Но я убежден, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства», — вновь повторяет свою установку Лобанов-Ростовский.
Тогда же он сообщил, что идея создания памятника уже поддержана главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым (правда, он предложил в качестве мест установки Керчь, Евпаторию, Феодосию или Ялту, о Севастополе речи пока не идет), а благодаря поддержке Министерства культуры РФ совместно с РВИО уже «создана рабочая группа и подготовлена дорожная карта по практической реализации создания Памятника примирения».
Назвал князь и дату его предполагаемой установки — День народного единства 4 ноября 2017 года. Конгресс установку памятника ожидаемо поддержал. Сразу после конгресса Министерство культуры РФ и провело брифинг, в анонсе которого впервые убеждения Лобанова-Ростовского были выданы за слова Путина.
Далее эти слова князя — уже как цитата из Путина — были повторены рядом СМИ и порталов, среди которых (в хронологическом порядке): общественно-исторический клуб «Белая Россия» (26 октября 2016 года), снова Минкульт РФ (7 ноября 2016 года), «Коммерсантъ» (12 декабря 2016), агентство аналитической информации «Русь Православная», снова «Коммерсантъ» (21 декабря 2016).
В 2017 году, ближе к «самому масштабному событию», которое пройдет под эгидой Российского военно-исторического общества, переписывания без проверки этой «цитаты» пошли кучнее: сайт Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) (1 января 2017), «Севастопольская газета» (24 мая 2017), «Крым 24» (25 мая 2017), 30 июня 2017 года сайты РВИО и Минкульт, портал SEVLIFE и «Новости Севастополя» сообщили о рабочей встрече глава Севастополя Дмитрия Овсянникова с министром культуры РФ Владимиром Мединским на предполагаемом месте размещения памятника Примирения.
Возникает два закономерных вопроса: зачем Министерству культуры вкладывать эти слова в уста президента РФ и что имеют в виду поучающие всех белогвардейские деятели, когда говорят о покаянии? Затем, с чего начиналась статья: ядро системы разрушает саму систему. Не исключаю, что чиновники вполне искренне любят Николая Второго, Колчака, Маннергейма и прочих и так же искренне ненавидят Владимира Ленина, за вынос тела которого из Мавзолея много раз ратовал Мединский. Но нельзя же при этом не понимать губительность таких процессов и прикрываться самым наглым образом авторитетом главы государства?
А, собственно, какова же точка зрения самого главы государства? Владимир Путин неоднократно заявлял о восстановлении единства русской истории и примирении. Он говорил об анализе событий столетней давности как обязательном условии единства общества. Например, в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Путин сказал о революционных событиях, что «это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением».
«Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», — сказал Владимир Путин.
Как видно, говорит российский лидер о примирении и укреплении согласия, но никак не о «терпимости» и «покаянии». И еще о том, что «российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий».
Слова «покаяние» в отношении событий 1917 года или даже шире — Советского периода — нет ни в одном публичном выступлении Путина. И было бы странно, если бы президент призывал «покаяться» за какой-либо исторический выбор народа своей страны. Тем более что такое покаяние приведет к необратимым и разрушительным последствиям.
Последствия «покаяния» за Октябрь
Проигравшее Гражданскую войну и Россию меньшинство призывает большинство к покаянию, призывая в авторитет Путина, не гнушаясь прямым подлогом. Это меньшинство, изгнанное русским народом, предавшее его в 1917 году и предававшее его на протяжении почти 100 лет, требует покаяния явно не у сторонников белой гвардии, а у этого самого народа. И не стоит забывать о связях белогвардейцев с многими западными структурами, такими, например, как ЦРУ. И говорят они о покаянии народа за прошлое России не в первый раз: эта мысль была озвучена еще во времена перестройки с выходом в широкий прокат фильма «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе в 1987 году. Поддерживаемая международными структурами, такими как Совет Европы или печально известная Хельсинская группа, тема покаяния за советский период белой нитью прошла через всю постперестроечную эпоху. И их не забыли сегодня.
В пределе, «покаяние» людей за преступления (даже если предположить, что они были), которых они не совершали, приведет к обнулению статуса России как правопреемницы СССР: признать исторический выбор народов России в 1917 году преступным — значит, нарушить легитимность РФ как правопреемницы СССР. Покайтесь — и не только лишитесь статуса державы-победительницы во Второй мировой войне с потерей членства в Совете безопасности ООН (там же не может сидеть нелегитимный преступник!), но и будете объявлены народом зла, способным на страшные преступления, над которым просто необходимо ввести внешнее управление. Уже и кандидатуры подобраны.
Напомним, каким тоном с российской властью и с президентом РФ Владимиром Путиным потомки белогвардейцев уже разговаривали. Тот же Лобанов-Ростовский в феврале 2013 года на неофициальной Ассамблее в честь дома Романовых, созванной Фондом Людвига Нобеля, заявил, что «Россия идет к монархии, потому что Владимир Путин узурпирует права Госдумы». О желательности конституционной монархии для России он заявлял и ранее.
Кстати, на этой Ассамблее, помимо проживающих за рубежом представителей дворянских родов, присутствовал принц Майкл Кентский, которого, согласно разработке политтехнолога Станислава Белковского, активно сватают эти самые «внешние силы» на управление Россией — вот об этой кандидатуре и шла речь выше. И он же, Лобанов-Ростовский, на завтраке у российского посла во Франции 10 апреля 2013 года предложил ввести в Общественную палату России представителей российского зарубежья, «чтобы иметь возможность большего влияния на умонастроения россиян».
Присутствовавшие на том завтраке князь Шаховской и граф Капнист в феврале 2012 года подписали письмо Медведеву (тогдашнему президенту России) и Патриарху с требованием вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея и ликвидировать «кладбище на Красной площади» под предлогом желания эмигрантов «участвовать в освоении новых технологий и модернизации страны, объявленной Президентом Дмитрием Медведевым».
Спустя год появилось еще одно Открытое письмо, от «Российского Дворянского Собрания», адресованное, помимо прочих, Владимиру Путину. Этот документ уже был с ультиматумом — не вынесете тело Ленина, не дадим денег и технологий:
«26−28 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всемирный Конгресс соотечественников. С приветственным письмом к Конгрессу обратился Президент РФ В. В. Путин и призвал зарубежных соотечественников принять участие в развитии экономики России путем внедрения новых технологий и инвестиций. Но такие просьбы не будут выполнены без вынесения Ленина из Мавзолея и ликвидации кладбища на Красной площади».
Не оставлявшие попыток реванша, потерпевшие поражение белогвардейцы сражались с СССР, используя для этого все возможности на протяжении 100 лет. На волне Перестройки и многие годы после нее деятели из дворянских семей, работавшие на Западе отнюдь не водителями такси, требовали от России отказаться от советского периода истории, предать его и распять его героев. И помогает им в этом сама система, находящаяся в конфликте с Западом, самыми разными способами и с использованием самых разных методов. Не гнушаясь и прямого подлога.