Что такое перестройка? Это когда ядро системы работает на ее уничтожение, и ничего более. И речь идет не о действиях «пятой колонны», члены которой работают на разрушение государства осознанно, а о деструктивных шагах винтиков этой системы, ее составных частей, ее опоры. О действиях правящего класса, которому хорошо в современной России, который «успешен» и вполне устроился в жизни.

Геббельс. Советская карикатура

Есть лишь один, с их точки зрения, недостаток — новая холодная война и конфликт с Западом после Крыма. И с Западом теперь нужно срочно замириться. Если верховная власть не хочет «мириться» с Западом, можно начать самостоятельно заигрывать с представителями этого самого Запада. Тем более что есть общая идейная основа: антисоветская.

В антисоветской рамке — благосклонно принимаемой западными «партнерами» — была провозглашена так называемая десоветизация, ставились памятники белогвардейским деятелям и звучали призывы к «покаянию». И дело не ограничивается только призывами, совершаются конкретные действия. Причем если глава государства не хочет в них участвовать, то его никто не будет и спрашивать. Поясним, о чем речь.

Министерство культуры РФ приписало президенту РФ Владимиру Путину призыв к покаянию за революционные события 1917 года. Причем из контекста понятно, что говорится о покаянии за Великую Октябрьскую социалистическую революцию. К министерству культуры в этом деле присоединилось Российское военно-историческое общество (РВИО), ранее «прославившееся» установкой в Санкт-Петербурге мемориальной доски гитлеристу Карлу Маннергейму. Интересно (и, видимо, совершенно случайно), что обе организации возглавляет Владимир Мединский.

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Об этом свидетельствуют сообщения, размещенные на официальном сайте Министерства культуры РФ и РВИО. Речь идет о событиях в связи с установкой в Севастополе памятника Примирения. Попробуем разобраться по порядку. Вот цитата с официального сайта Министерства культуры — в сообщении, опубликованном 26 ноября 2015 года, говорится о брифинге 30 ноября 2015 года, на котором объявлялось о проекте создания в Севастополе памятника Примирения.

«Без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства», — ранее заявил глава государства. Инициатива также получила поддержку Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — говорится в сообщении.

Принтскрин сайта Министерства культуры

Источник цитаты не указан — где и когда Владимир Путин это сказал. Ни на официальном сайте президента РФ, ни в СМИ слов президента, пусть и не в полном соответствии с приведенной Минкультом цитатой, но о «покаянии», найти не удалось. Удалось найти другое.

Откуда дровишки?

Эта якобы цитата главы государства принадлежит белоэмигрантскому деятелю, принимающему активное участие в российской политической, общественной и культурной жизни, представителю древней дворянской фамилии, первому заместителю председателя Международного совета российских соотечественников (МСРС) Николаю Лобанову-Ростовскому. Впервые она появляется в почти таком же виде (за исключением вставки о вере) в январе 2010 года в журнале «Русский мир».

«Мы убеждены, что без Терпимости, Примирения и Покаяния — которые основаны на вере или хотя бы на стремлении обрести веру — не может быть и народного единства», — так Лобанов-Ростовский объяснил, почему он вместе со своими соратниками выступил за создание в России памятника Примирения.

Лобанов-Ростовский пишет, что идея создания памятника возникла у него и Петра Шереметева на совместном молебне по жертвам революции 1917 года, Гражданской войны и репрессий, состоявшемся в храме Знамения иконы Божией Матери 4 ноября 2009 года — в День народного единства. Этот молебен Лобанову-Ростовскому запомнился тем, что на нем присутствовали как «представители главных аристократических фамилий России», так и «потомки руководителей Советского государства». Тогда-то и возникла мысль о «примирении «красных и «белых», и инициаторы памятника передали через графа Петра Шереметева 3 декабря 2009 года письмо с инициативой патриарху Кириллу на Третьем конгрессе соотечественников в Москве.

«Такой памятник должен призывать всех к покаянию, — говорится в письме патриарху. — К покаянию за все преступления, которые были совершены во время репрессий и гражданских конфликтов. Мы убеждены, что без Терпимости, Примирения и Покаяния, — которые основаны на вере или хотя бы на стремлении обрести веру, — не может быть и народного единства», — в письме снова появляются эти слова.

О преступлениях и репрессиях говорится весьма расплывчато, без указания, кто их совершал. Что допускает широкую трактовку — возможно, речь идет не только о красном терроре, но и о белом? В Гражданской войне нет правых и виноватых, и если уж каяться, то каяться должны обе стороны. Тем более белым было за что. Иначе это называется по-другому. И Лобанов-Ростовский в своей статье «Примирение России» прямо пишет о том, что покаяние от потомков «белых» русский народ не дождется:

«Приближается 4 ноября 2012 года, когда Россия будет отмечать 400-летие преодоления Смутного времени. Но приближается также еще одна дата — 100-летие Октябрьского переворота, который не только привел к гибели миллионов Россиян, к разрушению тысяч православных храмов, но и, по нашему глубокому убеждению, затормозил развитие нашей родины, на долгие годы удалил Россию от семьи европейских народов. Октябрьский переворот как раз и привел к тому расколу общества, от которого Россия и Русский мир до сих пор не могут оправиться!»

Следовательно, если именно и только красные виновны в «расколе» и «торможении» развития, а также в страшном преступлении «удаления» от Европы, — то им и каяться. Иными словами, русские, поддержав большевиков, в 1917 году свернули с магистрального пути цивилизации, что привело к расколу общества, и потомки большинства, сделавшего этот выбор, должны за него покаяться. То есть отречься.

Другие соратники князя говорят об этом еще откровеннее. Забегая немного вперед, приведу уже использование слов Лобанова-Ростовского и его круга как «цитаты Путина». Исполнительный президент Ассоциации «Франко-Российский диалог» князь Александр Трубецкой в своем выступление на мемориальном собрании «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год» 18 января 2017 года заявил, что к примирению в России не готовы. А свидетельство этому — решение Петербургского городского суда о демонтаже памятной доски адмиралу Александру Колчаку, признанному военным преступником и не реабилитированным Верховным судом РФ.

Вместо примирения князь предлагает пройти через «осмысление», которое, в его понимании — «это то самое, что заставит нас подумать и приведёт нас к покаянию, а только через покаяние Россия примирится сама с собой». Далее Трубецкой приводит то самое высказывание Лобанова-Ростовского, приписанное Путину.

«Президент Путин совсем недавно мудро заявил, что «без терпимости, примирения и ПОКАЯНИЯ» не может быть народного единства. Лично я, считаю, что один памятник примирения не решает все вопросы народного единства, которое так нужно России в период активной мировой русофобии. Только осмысление и покаяние усилят наше единство».

Получается, что каяться должны те, кто не принимает белогвардейских героев и считает их преступниками. Те, кто отказывается героизировать и почитать Колчака, гитлериста Маннергейма, атамана Петра Краснова и прочих и прочих фигур вполне определенной направленности. То есть каяться ради примирения должно большинство жителей России, которые, судя по данным социологических опросов, совсем не раскаиваются в своем советском выборе 1917 года и одобряют советское прошлое и его ценности. Иным словом, нежели требованием «капитуляции» мы это назвать не можем.

Что с памятником?

Вернемся к монументу. Реализация инициативы долго откладывалась. Вновь к мысли вернулись после исторического воссоединения Крыма с Россией. В своем выступлении на Пятом Всемирном конгрессе соотечественников 5 ноября 2015 года Лобанов-Ростовский прямо говорит, что воссоединение Крыма с Россией возродило идею создания памятника Примирения, поскольку Крым был «последним кусочком русской земли, откуда и началась история русской «белой» эмиграции». Следовательно, и примирение с покаянием следует начинать оттуда же.

Тут Лобанов-Ростовский напомнил слова президента РФ Владимира Путина (действительно им сказанные) о том, что «Крым может сыграть уникальную объединяющую роль для России, став историческим и духовным источником еще одной линии примирения как красных, так и белых». Для него самого, говорит князь, как и для многих потомков первой волны эмиграции, рождение идеи, которая вела бы к консолидации общества, проходила, без преувеличения, «тяжко».

"Но я убежден, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства», — вновь повторяет свою установку Лобанов-Ростовский.

Тогда же он сообщил, что идея создания памятника уже поддержана главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым (правда, он предложил в качестве мест установки Керчь, Евпаторию, Феодосию или Ялту, о Севастополе речи пока не идет), а благодаря поддержке Министерства культуры РФ совместно с РВИО уже «создана рабочая группа и подготовлена дорожная карта по практической реализации создания Памятника примирения».

Назвал князь и дату его предполагаемой установки — День народного единства 4 ноября 2017 года. Конгресс установку памятника ожидаемо поддержал. Сразу после конгресса Министерство культуры РФ и провело брифинг, в анонсе которого впервые убеждения Лобанова-Ростовского были выданы за слова Путина.

Далее эти слова князя — уже как цитата из Путина — были повторены рядом СМИ и порталов, среди которых (в хронологическом порядке): общественно-исторический клуб «Белая Россия» (26 октября 2016 года), снова Минкульт РФ (7 ноября 2016 года), «Коммерсантъ» (12 декабря 2016), агентство аналитической информации «Русь Православная», снова «Коммерсантъ» (21 декабря 2016).

Принтскрин сайта Министерства культуры

В 2017 году, ближе к «самому масштабному событию», которое пройдет под эгидой Российского военно-исторического общества, переписывания без проверки этой «цитаты» пошли кучнее: сайт Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) (1 января 2017), «Севастопольская газета» (24 мая 2017), «Крым 24» (25 мая 2017), 30 июня 2017 года сайты РВИО и Минкульт, портал SEVLIFE и «Новости Севастополя» сообщили о рабочей встрече глава Севастополя Дмитрия Овсянникова с министром культуры РФ Владимиром Мединским на предполагаемом месте размещения памятника Примирения.

Принтскрин сайта Министерства культуры

Возникает два закономерных вопроса: зачем Министерству культуры вкладывать эти слова в уста президента РФ и что имеют в виду поучающие всех белогвардейские деятели, когда говорят о покаянии? Затем, с чего начиналась статья: ядро системы разрушает саму систему. Не исключаю, что чиновники вполне искренне любят Николая Второго, Колчака, Маннергейма и прочих и так же искренне ненавидят Владимира Ленина, за вынос тела которого из Мавзолея много раз ратовал Мединский. Но нельзя же при этом не понимать губительность таких процессов и прикрываться самым наглым образом авторитетом главы государства?

А, собственно, какова же точка зрения самого главы государства? Владимир Путин неоднократно заявлял о восстановлении единства русской истории и примирении. Он говорил об анализе событий столетней давности как обязательном условии единства общества. Например, в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Путин сказал о революционных событиях, что «это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением».

«Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», — сказал Владимир Путин.

Как видно, говорит российский лидер о примирении и укреплении согласия, но никак не о «терпимости» и «покаянии». И еще о том, что «российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий».

Слова «покаяние» в отношении событий 1917 года или даже шире — Советского периода — нет ни в одном публичном выступлении Путина. И было бы странно, если бы президент призывал «покаяться» за какой-либо исторический выбор народа своей страны. Тем более что такое покаяние приведет к необратимым и разрушительным последствиям.

Последствия «покаяния» за Октябрь

Проигравшее Гражданскую войну и Россию меньшинство призывает большинство к покаянию, призывая в авторитет Путина, не гнушаясь прямым подлогом. Это меньшинство, изгнанное русским народом, предавшее его в 1917 году и предававшее его на протяжении почти 100 лет, требует покаяния явно не у сторонников белой гвардии, а у этого самого народа. И не стоит забывать о связях белогвардейцев с многими западными структурами, такими, например, как ЦРУ. И говорят они о покаянии народа за прошлое России не в первый раз: эта мысль была озвучена еще во времена перестройки с выходом в широкий прокат фильма «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе в 1987 году. Поддерживаемая международными структурами, такими как Совет Европы или печально известная Хельсинская группа, тема покаяния за советский период белой нитью прошла через всю постперестроечную эпоху. И их не забыли сегодня.

В пределе, «покаяние» людей за преступления (даже если предположить, что они были), которых они не совершали, приведет к обнулению статуса России как правопреемницы СССР: признать исторический выбор народов России в 1917 году преступным — значит, нарушить легитимность РФ как правопреемницы СССР. Покайтесь — и не только лишитесь статуса державы-победительницы во Второй мировой войне с потерей членства в Совете безопасности ООН (там же не может сидеть нелегитимный преступник!), но и будете объявлены народом зла, способным на страшные преступления, над которым просто необходимо ввести внешнее управление. Уже и кандидатуры подобраны.

Напомним, каким тоном с российской властью и с президентом РФ Владимиром Путиным потомки белогвардейцев уже разговаривали. Тот же Лобанов-Ростовский в феврале 2013 года на неофициальной Ассамблее в честь дома Романовых, созванной Фондом Людвига Нобеля, заявил, что «Россия идет к монархии, потому что Владимир Путин узурпирует права Госдумы». О желательности конституционной монархии для России он заявлял и ранее.

Кстати, на этой Ассамблее, помимо проживающих за рубежом представителей дворянских родов, присутствовал принц Майкл Кентский, которого, согласно разработке политтехнолога Станислава Белковского, активно сватают эти самые «внешние силы» на управление Россией — вот об этой кандидатуре и шла речь выше. И он же, Лобанов-Ростовский, на завтраке у российского посла во Франции 10 апреля 2013 года предложил ввести в Общественную палату России представителей российского зарубежья, «чтобы иметь возможность большего влияния на умонастроения россиян».

Присутствовавшие на том завтраке князь Шаховской и граф Капнист в феврале 2012 года подписали письмо Медведеву (тогдашнему президенту России) и Патриарху с требованием вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея и ликвидировать «кладбище на Красной площади» под предлогом желания эмигрантов «участвовать в освоении новых технологий и модернизации страны, объявленной Президентом Дмитрием Медведевым».

Спустя год появилось еще одно Открытое письмо, от «Российского Дворянского Собрания», адресованное, помимо прочих, Владимиру Путину. Этот документ уже был с ультиматумом — не вынесете тело Ленина, не дадим денег и технологий:

«26−28 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся Всемирный Конгресс соотечественников. С приветственным письмом к Конгрессу обратился Президент РФ В. В. Путин и призвал зарубежных соотечественников принять участие в развитии экономики России путем внедрения новых технологий и инвестиций. Но такие просьбы не будут выполнены без вынесения Ленина из Мавзолея и ликвидации кладбища на Красной площади».

Не оставлявшие попыток реванша, потерпевшие поражение белогвардейцы сражались с СССР, используя для этого все возможности на протяжении 100 лет. На волне Перестройки и многие годы после нее деятели из дворянских семей, работавшие на Западе отнюдь не водителями такси, требовали от России отказаться от советского периода истории, предать его и распять его героев. И помогает им в этом сама система, находящаяся в конфликте с Западом, самыми разными способами и с использованием самых разных методов. Не гнушаясь и прямого подлога.