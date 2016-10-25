Севастополь, 25 октября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В минувшее воскресенье в Севастополе прошел массовый родительский митинг против внедрения антисемейных ювенальных норм в российское законодательство. В акции, организованной региональным отделением общественной организации «РВС», приняли участие эксперты, правозащитники, родители.

Дарья Мартюшова РВС Митинг в Севастополе против антисемейного закона

Напомню, что митинг проходил в рамках всероссийской акции протеста в отношении, так называемого закона «о шлепках», или «о запрете воспитания». Подобные мероприятия проходят во многих регионах России, в которых осуществлялся сбор подписей против ювенального закона. Севастополь также не остался в стороне. Несмотря на то, что Республика Крым и Севастополь стали частью России всего два года назад, местные жители уже успели понять, какую большую опасность несут в себе ювенальные законы и постановления, продвигаемые некоторыми российскими чиновниками.

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В частности принятый минувшим летом № 323-ФЗ в ряде своих статей ужесточает наказание в отношении «близких людей», то есть родственников. При этом аналогичные действия в отношении чужих людей переведены в разряд административных правонарушений. Получается, что за воспитательный шлепок родители могут попасть под уголовное преследование и получить наказание до двух лет лишения свободы, тогда как посторонний гражданин, избивший не своего ребёнка может отделаться штрафом. Очевидно, что данный закон, прозванный в народе «закон о запрете на воспитание», является одним из элементов ювенальной юстиции, направленной на разрушение института семьи.

Севастопольские СМИ ответили «гробовым молчанием» на уличную акцию родительской общественности Севастополя, возмущенной внедрением ювенальных норм в российское законодательство. Это тем более удивительно, что на протяжении всех последних месяцев журналисты охотно рассказывали о нашей борьбе против № 323-ФЗ. Можно подумать, что им сверху запретили рассказывать о нашем протесте.

Создается такое ощущение, как будто местные СМИ получили указания игнорировать мероприятие. Однако неужели им не приходит в голову, что у них всех тоже есть семьи, дети? Или они думают, что ювенальная атака обойдет их стороной? Запрет сверху или абсолютное равнодушие к проблеме — только этим и можно объяснить полную безучастность наших СМИ.

Солидарную позицию высказала севастопольский юрист и правозащитник по борьбе с ювенальными технологиями Елена Петрова, принимавшая участие в митинге 23 октября, она убеждена в том, что «и местные СМИ, и представители севастопольской власти просто самоустранились от проблемы. Не хотят замечать проблему и слышать гражданское общество. Хотя проблема встала настолько остро, что не замечать её просто невозможно».

Такое небывалое безразличие журналистов и чиновников к проблеме внедрения ювенальных закладок в законодательство нашей страны вызывает серьезные опасения, в особенности на фоне последних «мухо-пчелиных сказок» сенатора Крыма Ольги Ковитиди о пользе ювенальной юстиции.

Подробнее о высказываниях сенатора Ковитиди читайте здесь: Сенатор-пчела Ковитиди против Путина и его большинства

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные по всей стране прошли организованные «Родительским Всероссийским Сопротивлением» массовые акции протеста против закона № 323-ФЗ, согласно которому, ужесточается ответственность за побои, нанесенные в отношении детей близкими родственниками.

Подробности читайте здесь: Калуга против закона «о шлепках»