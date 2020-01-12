Кирилл Шевченко
Последние публикации
Кто и как совершил «бархатную революцию» в ЧССР 17 ноября 1989 года?
PŘEVRAT. PRAVDA, FÁMY A LŽI O 17. LISTOPADU. Olin Jurman a kolektiv. Praha: Česká citadela, 2019. Stran 320. Тридцатилетие «бархатной революции» 1989 г., свергшей тоталитарный коммунистический режим в Чехословакии и открывшей путь к демократическим ценностям, светлому рыночному будущему...
12 января 2020
Чехословакия, 1968: цугцванг Варшавского договора
В иерархии «магических восьмёрок» чешской истории 1968 год занимает одно из ведущих мест — наряду с 1918, 1938 и 1948 годами. Хотя 1968 год — в отличие от 1918 или 1938 — не был напрямую увязан с вопросом существования чешской государственности или физического выживания чешского народа, события...
29 сентября 2018
Карпатская Русь: между идеей и реальностью. Современность
Продолжение. Первая часть здесь Оправданно большое внимание в книге уделено положению Карпатской Руси во время Первой мировой войны, чему полностью посвящена двенадцатая глава книги. Автор подробно останавливается на ходе военных действий в карпатском регионе, привлекая внимание читателя к...
27 июня 2018
Карпатская Русь: между идеей и реальностью. Древность
Публикация в 2015 году в издательстве Центрально-Европейского университета в Будапеште фундаментального труда известного канадского историка-слависта, профессора Университета Торонто Пола Роберта Магочи With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus ' and Carpatho - Rusyns стала...
27 июня 2018
Третьяковская галерея и Палата №6
Недавнее посещение выставки Верещагина в столичной Третьяковской галерее моими коллегами — известными учеными-историками МГУ — превратилось в фарс и демонстрацию вопиющего административного абсурда и произвола. Сей затейливый перфоманс, достойный пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова, был вполне...
17 июня 2018
Святитель Георгий Конисский и Пушкин
Публицистическое наследие А. С. Пушкина в целом менее известно, чем его многогранное творчество в области художественной литературы. Между тем публицистика А. С. Пушкина может служить ценным историческим источником, отражая не только личные взгляды автора на значимые политические и общественные...
7 августа 2017