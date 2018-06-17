Недавнее посещение выставки Верещагина в столичной Третьяковской галерее моими коллегами — известными учеными-историками МГУ — превратилось в фарс и демонстрацию вопиющего административного абсурда и произвола. Сей затейливый перфоманс, достойный пера Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова, был вполне профессионально устроен администрацией галереи.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1883-1885

Естественный в ходе просмотра обмен мнениями между моими коллегами был не в самой изящной манере пресечен работниками галереи, строго указавшими на запрет неких «несанкционированных экскурсий» и недопустимость групп «от 1 до 20 человек»… Более того, сотрудники администрации сделали попытку задержать ученых-историков и учинить им некое административное разбирательство.

Kremlin.ru В Третьяковской галерее

Очевидный любому адекватному человеку вопиющий абсурд происшедшего нет желания комментировать. Хотелось бы только указать на вызывающий изумление сомнительный «креатив» сотрудников галереи, сумевших родить новое административно-правовое понятие «несанкционированная экскурсия», заодно присвоив себе право определять, что является такой «несанкционированной экскурсией», а что нет. Нельзя не восхититься и запретом групп «от 1 до 20 человек» ‑ и это при том, что музеи и выставки посещают обычно семьями или вместе с друзьями, обмениваясь при этом впечатлениями. По новаторской логике сотрудников галереи, разрешенная численность группы теперь должна быть меньше 1 человека…

Впрочем, есть в происшедшем и позитив. В отличие от сторожа Никиты из чеховской «Палаты № 6», который избивал пациентов психлечебницы, моих коллег-историков всё-таки не тронули. Спасибо и на этом. Или же всё еще впереди, и превращение российских «учреждений культуры», как, впрочем, и «учреждений образования», в палату № 6 — вопрос будущего???

Кирилл Шевченко — доктор исторических наук