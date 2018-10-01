Катерина Косматова
Последние публикации
Балетное закулисье: Фоторепортаж
30 сентября в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялся открытый балетный класс. Первый такой класс состоялся в мае 2018 года. Класс провёл художественный руководитель балетной труппы Лоран Иле р: «Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту...
1 октября 2018
Единожды в Угличе — навсегда в фотографии: Фотопарад в объективе участника
Если в четырех словах о «Фотопараде в Угличе» — мне снова очень понравилось. Программа фестиваля была насыщенной: фотосушка, фотопарад, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, портфолио-ревью, разговоры о современной документальной фотографии и современном искусстве, фотографическое...
19 августа 2018