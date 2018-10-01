Москва, 1 октября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. 30 сентября в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялся открытый балетный класс. Первый такой класс состоялся в мае 2018 года.
Катерина Косматова ИА REGNUM
Руководитель балетной труппы Лоран Илер с учениками
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Класс провёл художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер:
«Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту работу, которая ежедневно необходима телу танцовщика. Без класса невозможно представить нашу жизнь. Балетный урок — это первооснова, словарь и грамматика языка танца. Каждый день мы проходим весь алфавит движений, чтобы на сцене суметь рассказать зрителю историю, которую он поймёт и которая его тронет».
Катерина Косматова ИА REGNUM
Руководитель балетной труппы Лоран Илер с учениками
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Фото на память
Урок проходил на основной сцене, зал был полон, балетоманы счастливы.
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Мастер-класс
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова показывает ИА REGNUM закулисье балетной сцены.
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко