Углич, Ярославская область, 19 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Если в четырех словах о «Фотопараде в Угличе» — мне снова очень понравилось.

Катерина Косматова ИА REGNUM Открытие фестиваля

Катерина Косматова ИА REGNUM Фотопарад в Угличе

Программа фестиваля была насыщенной: фотосушка, фотопарад, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, портфолио-ревью, разговоры о современной документальной фотографии и современном искусстве, фотографическое буриме, вернисаж под дождем и многое другое.

Катерина Косматова ИА REGNUM Открытие фотопарада

Фотопарад прошел, как всегда с оркестром и флагами. Вечером смотрели документальный фильм «Потолок», о его создании рассказывал его участник — Виктор Лягушкин, Фотограф National Geographic. Выставка «Прогулки под морем» — будто картины маслом написаны, подводный мир прекрасен!

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Местные жители уже привыкли к сотням фотографов в начале августа, фотопарад проходит в Угличе уже 12-й раз.

Катерина Косматова ИА REGNUM Участник фестиваля

Фотопарад — это фотосушки, блиц-конкурсы, вернисаж фотоклубов под гром и молнии, и очень много общения…

Катерина Косматова ИА REGNUM Фотосушка

Съемки в студии и фотопрогулки.

Катерина Косматова ИА REGNUM Мастер-класс с Владимиром Вяткиным

Катерина Косматова ИА REGNUM Мастер-класс с Владимиром Вяткиным

В этом году было много юных фотографов, молодых участников фотоклубов.

Катерина Косматова ИА REGNUM Юные фотографы на мастер-классе

На мастер-классе Екатерины Соловьевой говорили о работе над долгосрочными документальными проектами, потом гуляли вместе и фотографировали колоритный вечерний Углич.

Катерина Косматова ИА REGNUM Угличанин

В приделе Спасо-Преображенского храма смотрели выставку Екатерины «Круг земной. Колодозеро» во время службы — я под большим впечатлением …

Катерина Косматова ИА REGNUM Выставка в Угличе

Прогулки по Угличу — бесценно, очень колоритный город!

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Катерина Косматова ИА REGNUM Местный колорит

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Очень понравился мастер-класс Павла Косенко, конструктивно и с юмором о цвете: «Больше грязи — больше связи».

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

Катерина Косматова ИА REGNUM Угличанка

Рада, что на фестиваль приехали мои друзья из Королева, Петербурга, Москвы. Мы находили тысячи шагов, много смеялись, говорили о фотографии, фотографировали — ура! теперь я «сапожник с сапогами».

Катерина Косматова ИА REGNUM Фотографы в Угличе

Катерина Косматова ИА REGNUM Углич

«Ночь фотографа» — это живая музыка, много — много общения, смех, танцы, фотография.

Катерина Косматова ИА REGNUM Вечерний фризлайт на набережной