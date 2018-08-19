Единожды в Угличе — навсегда в фотографии: Фотопарад в объективе участника
Углич, Ярославская область, 19 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Если в четырех словах о «Фотопараде в Угличе» — мне снова очень понравилось.
Программа фестиваля была насыщенной: фотосушка, фотопарад, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи, портфолио-ревью, разговоры о современной документальной фотографии и современном искусстве, фотографическое буриме, вернисаж под дождем и многое другое.
Фотопарад прошел, как всегда с оркестром и флагами. Вечером смотрели документальный фильм «Потолок», о его создании рассказывал его участник — Виктор Лягушкин, Фотограф National Geographic. Выставка «Прогулки под морем» — будто картины маслом написаны, подводный мир прекрасен!
Местные жители уже привыкли к сотням фотографов в начале августа, фотопарад проходит в Угличе уже 12-й раз.
Фотопарад — это фотосушки, блиц-конкурсы, вернисаж фотоклубов под гром и молнии, и очень много общения…
Съемки в студии и фотопрогулки.
В этом году было много юных фотографов, молодых участников фотоклубов.
На мастер-классе Екатерины Соловьевой говорили о работе над долгосрочными документальными проектами, потом гуляли вместе и фотографировали колоритный вечерний Углич.
В приделе Спасо-Преображенского храма смотрели выставку Екатерины «Круг земной. Колодозеро» во время службы — я под большим впечатлением …
Прогулки по Угличу — бесценно, очень колоритный город!
Очень понравился мастер-класс Павла Косенко, конструктивно и с юмором о цвете: «Больше грязи — больше связи».
Рада, что на фестиваль приехали мои друзья из Королева, Петербурга, Москвы. Мы находили тысячи шагов, много смеялись, говорили о фотографии, фотографировали — ура! теперь я «сапожник с сапогами».
«Ночь фотографа» — это живая музыка, много — много общения, смех, танцы, фотография.