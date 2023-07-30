Иван Зуенко
Автор
Китаист, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член Совета по внешней и оборонной политике, автор телеграм-канала "Китай. 80-е и не только"
Последние публикации
Кому вредят японские санкции на ввоз автомобилей в Россию
28 июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство этой страны приняло решение в качестве жеста солидарности с западными странами G7 ввести новый пакет санкций против России. В рамках новых ограничений будет запрещён ввоз в Россию автомобилей с...
30 июля 2023
Здоровье, женщина или смена курса. Что стоит за отставкой главы МИД Китая
Третий срок китайского лидера Си Цзиньпина во главе партии и государства, начавшийся осенью прошлого года, с самого начала выглядел его триумфом. Оппозиция зачищена, степень контроля над политической элитой не вызывает сомнений, крупный капитал также поставлен под контроль, влияние Пекина на...
26 июля 2023
Словом и делом. Как Китай отвечает на враждебные решения саммита НАТО
Интрига по поводу так и не состоявшегося приглашения Украины в НАТО, ставшая главной темой недавнего саммита альянса в Вильнюсе, затмила все остальные вопросы. Однако если отвлечься от драматических событий на востоке Европы, то легко заметить, что глобально ключевым сюжетом и этого, и предыдущего...
18 июля 2023