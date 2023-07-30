28 июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство этой страны приняло решение в качестве жеста солидарности с западными странами G7 ввести новый пакет санкций против России. В рамках новых ограничений будет запрещён ввоз в Россию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания объёмом больше 1,9 литра, любых автомобилей с электрической тягой, а также авто с гибридным двигателем.

Alexander Pohl/Global Look Press

Всего же в санкционном списке 750 наименований, включая шины для большегрузных автомобилей, автокресла, одежду секонд-хенд, текстильные изделия, шерсть, хлопок и так далее.

В целом этот пакет повторяет список, ранее принятый в июне Евросоюзом. Особенность новых ограничений заключается в том, что экспорт в Россию автомобилей (прежде всего, подержанных) является важной статьёй дохода для целого ряда японских компаний, специализирующихся на автоторговле.

По итогу 2022 года почти треть таких машин была продана в Россию (спасибо сильному рублю!). Как рассказывают специалисты из отрасли, около 20% доходов, которые получают аукционы по продаже за рубеж подержанных автомобилей, приходится на работу с российским рынком. Теперь же эта отрасль под угрозой.

Новый санкционный пакет вступит в силу 9 августа. В этот день из японских портов перестанут выпускать товары с определёнными таможенными кодами. Разницы, перевозит их компания или частное лицо, нет. Под запрет попадают как новые автомобили, так и подержанные. Более того, даже ранее успешно купленные машины, которые по каким-то причинам «застряли» в японских портах, вывезти в Россию не получится.

Новость вызвала серьёзный резонанс на Дальнем Востоке, где традиционно пользуются популярностью именно японские подержанные «праворульки». Значительная часть местного малого и среднего бизнеса завязана на посредничество при покупке и транспортировке таких машин, а также их последующее обслуживание.

По оценкам специалистов, японские санкции коснутся более 60% этой отрасли. Даже с учётом того, что бизнес найдёт какие-либо обходные схемы для экспорта машин из Японии, цены на них возрастут на 20–30%.

Вне ограничений пока автомобили с двигателем внутреннего сгорания с объёмом менее 1,9 литра. Однако в нынешних условиях, когда правительство Японии, исходя из одной лишь «солидарности с западными партнёрами», продолжает вводить санкции, которые противоречат интересам собственного бизнеса и уже не имеют никакой логики с точки зрения использования в СВО, нет гарантий, что и их не «запретят» уже в ближайшее время.

Первые реакции на рынке пока таковы. На «Дроме» (главная онлайн-площадка по продаже японских авто) массово снимаются объявления о продаже бэушных японских автомобилей с пробегом по России. Цены на уже ввезённые японские машины на главном дальневосточном авторынке «Зелёный угол» во Владивостоке взлетели на несколько десятков процентов. По мнению опрошенных экспертов, цены вырастут даже на разрешённые малолитражки, так как за них теперь нужно будет конкурировать с покупателями из Юго-Восточной Азии, основного рынка для данной группы товаров.

Те же эксперты полагают, что будущее за различными схемами, при которых машина после аукциона официально вывозится в порты Китая или Южной Кореи посреднику, а оттуда уже перемещается в Россию, всё в те же дальневосточные порты.

Другое направление мысли бизнесменов — использовать возможности единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС. Хотя при этом нужно учитывать, во-первых, запрет на импорт праворульных машин в Казахстан, а, во-вторых, сложность логистики и отсутствие морских портов в других странах ЕАЭС.

Даже убеждённые поклонники японского автопрома соглашаются, что в перспективе новые японские санкции станут очередным фактором в пользу того, что уже через 2-3 года российский авторынок будет полностью контролироваться китайскими производителями: как поставщиками машин из КНР, так и партнёрами по сборке китайских машинокомплектов на российских предприятиях.

Японские власти, которые в последние несколько десятилетий постоянно твердили о своей конкуренции с Китаем за перспективные рынки постсоветского пространства, своими руками убивают результаты длительной работы на этом направлении. Токио в очередной раз показывает даже не свою недальновидность, а скорее полную зависимость от США в вопросах внешней, в том числе внешнеэкономической, политики.

Безусловно, в краткосрочной перспективе пострадает и Россия — особенно малый и средний бизнес, вовлечённый в перепродажу и обслуживание японских машин. Вырастут расходы у обычных автопользователей, которые ценили японские «праворульки» за надёжность и неприхотливость. Но большинство постепенно пересядет на более доступные и дешёвые китайские модели.

И уж кто точно никак не пострадает — так это российское государство, которое само с конца 2000-х годов пыталось избавиться от «наследия 90-х» в виде засилья в восточных регионах бэушных машин с «неправильным рулём».

И это при том, что инициаторы антироссийских санкций любят повторять, что ограничения направлены на государство, а не на обычных людей. Что ж, мы получили отличный пример того, что вводимые недружественными странами санкции — это не про логику, а про лицемерие и банальное желание «нагадить», даже ценой собственного ущерба.