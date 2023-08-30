Иван Ломовицкий
Автор
Журналист. Бывший пресс-атташе футбольного клуба «Балтика» и экс-сотрудник пресс-службы ФК «Локомотив». Также работал руководителем отдела по связям с общественностью ФК «Тверь».
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