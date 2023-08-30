20 августа женская сборная Испании обыграла в финале соперниц из Англии со счетом 1:0 и впервые в истории стала чемпионом мира. Но яркое футбольное событие, за которым в такой футбольной стране, как Испания, следили с особым вниманием, оказалось омрачено сексуальным скандалом.

Иван Шилов ИА Регнум Поцелуй Луиса Рубиалеса

После финального свистка победительницам вручали золотые медали и Кубок мира. На награждении присутствовал президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. Во время празднования он был так счастлив, что поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Во время трансляции на это не особо обратили внимание болельщики, так как радость от победы перекрывала все эмоции. Но поцелуй не остался не замеченным министром равенства Испании.

Министерство по вопросам равноправия

Для многих скандал с Луисом Рубиалесом открыл не только женский футбол, но и министерство равенства. Под новостью с поцелуем пользователи не понимали, что это за такое ведомство и за что оно отвечает, хотя из названия можно многое понять. Министерство по вопросам равноправия было создано в Испании в 2008 году. У власти в стране тогда находилась Испанская социалистическая рабочая партия. Правда, основной упор она делала не на нужды рабочего класса, а на права различных меньшинств. Социалисты вывели испанские войска из Ирака и объявили амнистию для нелегальных иммигрантов.

В сформированном кабинете министров впервые в истории страны численно доминировали женщины. Например, министром обороны была Карме Чакон, не имевшая никакого военного прошлого. В стране были легализованы однополые браки и учрежден специальный суд для рассмотрения дел, связанных с насилием против женщин. В этом же ряду стоит и создание отдельного министерства равноправия.

Его задача описывается так: министерство ответственно за предложение и реализацию государственной политики по обеспечению равенства с акцентом на обеспечение реального и эффективного равенства между мужчинами и женщинами, а также предотвращение и искоренение различных форм насилия в отношении женщин.

Сфера ответственности ведомства также включает искоренение всех видов дискриминации по полу, расовому и этническому происхождению, религии или идеологии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возрасту, инвалидности или любому другому индивидуальному или социальному состоянию или обстоятельствам.

Сейчас должность министра занимает 35-летняя феминистка Ирен Монтеро. Она является автором законопроекта о всеобъемлющей защите сексуальной свободы и искоренении сексуального насилия.

Мачо не плачут

Именно Ирен Монтеро обратила внимание на поцелуй во время финала чемпионата мира по футболу. По мнению министра равенства, Луиса Рубиалеса надо отстранить из-за открытой демонстрации мужского превосходства.

Несмотря на то, что Рубиалес публично извинился, а футболистка Дженнифер Эрмосо не обвиняла его ни в чём, Монтеро продолжала настаивать на расправе.

«Рубиалес стремится остаться безнаказанным. Взирая на это, прокуратура и министерство спорта защищают футболистку, говоря нет мачизму (мужское превосходство), и гарантируют право на сексуальную свободу. Сейчас как никогда Дженни Эрмосо не одинока».

Ministry of the Presidency. Government of Spain Ирен Монтеро. Министр равенства Испании.

Так Ирен Монтеро отреагировала на извинения Луиса Рубиалеса. Министр равенства делает акцент на том, что общество на стороне Дженни Эрмосо и готово ее защитить. Но сама футболистка отнеслась к поцелую спокойно. Она сообщила, что поведение Рубиалеса ей, конечно же, не понравилось, к тому же он плохо целуется. Но наказывать по всей строгости главу испанского футбола спортсменка не требовала.

А 29 августа журналисты опубликовали видеозапись, на которой Эрмосо хвастается поцелуем с Рубиалесом перед партнершами по сборной. На видео Дженнифер Эрмосо рассказывает, как круто, что её поцеловал глава федерации футбола страны, а остальные футболистки её поддерживают и смеются.

Сейчас же чемпионки мира изменили свое мнение и обвиняют Луиса Рубиалеса в домогательствах.

Уволен за плохой поцелуй

Сейчас Луис Рубиалес отстранен от должности главы испанской федерации футбола, а испанская прокуратура начала проверку его действий.

В ответ на это мама Рубиалеса закрылась в церкви в испанском городе Мортиль и объявила голодовку. Анхелес Бехар просит общество перестать обвинять ее сына и не лишать его работы и всех регалий из-за поцелуя на чемпионате мира. Мнения внешних наблюдателей по поводу скандала разделились, кто-то требует наказания для Рубиалеса, а кто-то считает, что ничего серьезного не произошло.

Рубиалеса оправдывают тем, что всё случилось во время празднования победы на чемпионате мира и, судя по видео, он поцеловал футболистку из-за переполнявших его в тот момент позитивных эмоций.

На данный момент Луис Рубиалес без работы, и вряд ли он вообще продолжит занимать должность главы испанского футбола после «отмены». ФИФА и вовсе хочет отстранить Луиса Рубиалеса от футбола на 15 лет — это максимальный срок, предусмотренный уставом организации.

В Испании уверены, что министерство равенства не отпустит ситуацию с поцелуем и добьется наказания для главы футбольной федерации.