28 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил ФК «Ювентус» от участия в Лиге конференций на сезон 23/24 и наложил многомилионный штраф. Причиной стали финансовые махинации, за которые «Ювентус» уже наказали во внутреннем чемпионате (Серия А), а теперь до клуба добрались и в еврокубках.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ФК «Ювентус» нарушил нормативно-правовую базу УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций решил исключить «Ювентус» из мужских клубных соревнований УЕФА 2023/24 и наложить дополнительный финансовый взнос в размере €20 млн на клуб. Из этой суммы €10 млн являются условными и будут применяться только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не соответствует требованиям бухгалтерского учета УЕФА», — заявили в организации.

Да, когда футбольного флагмана страны лишают еврокубков и штрафуют на крупную сумму — это вызывает резонанс. Но когда это касается «Ювентуса», то тут скорее можно говорить про закономерность.

«Мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности и обеспечить полную прозрачность и уверенность в отношении участия клуба в будущих международных соревнованиях. Подача апелляции в другие инстанции с неопределенными результатами и сроками усилит неопределенность в отношении нашего возможного участия в Лиге чемпионов сезона 2024/25. Сейчас мы сосредоточим наше внимание на чемпионате и Кубке Италии», — заявил президент клуба Джанлука Ферреро.

Великий футбольный комбинатор

Всё началось в 2021 году, когда «Ювентус» попал под следствие из-за подозрений в ложной финансовой отчетности.

Работа управляющего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи достойна пера Ильфа и Петрова. Сперва в европейском футболе его деятельность вызывала всеобщее восхищение.

«Ювентус» не только не «ушел в минус» в пандемию коронавируса, но и остался на плаву после дорогостоящей покупки Криштиану Роналду (€117 млн).

Парачити умудрялся одновременно находить для клуба лучших игроков за небольшие деньги, менять игроков «Ювентуса» на нужных футболистов, которых требовал тренер, а также выгодно продавать многих из них. При этом клуб зарабатывал даже тогда, когда покупал игрока за большую сумму, а продавал за меньшую.

Например, «Ювентус» купил из «Аталанты» защитника Кристиана Ромеро за €26 млн, а через два года его продал за €18 млн. Каждый, кто учил математику, сделает вывод, что «Ювентус» понес убыток в размере €8 млн, но на бумаге он заработал €2,4 млн.

Как это всё у него получалось, спросите вы? Таким же вопросом задалась итальянская Комиссия по финансовому надзору за футбольными клубами (Covisoc).

Сравнительно честные способы зарабатывать, не получая денег

Когда клуб приобретает игрока, то траты за его трансфер распределяются на весь срок контракта.

Контракт Ромеро был рассчитан с «Ювентусом» на пять лет. Туринский клуб должен был выплачивать ежегодно за игрока €5,2 млн «Аталанте» в течение всего срока действия контракта. В «Ювентусе» Ромеро числился два года (то есть за него успели заплатить только €10,4 млн) и перешел обратно в «Аталанту» за €18 млн.

Таким образом, на момент продажи игрока остаточная стоимость его договора составила €15,6 млн, и «Ювентус» получил €2,4 млн прибыли на бумаге. Но не в кармане.

Lapresse/Filippo Rubin/Global Look Press Управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи

Это лишь одна из схем Паратичи, с помощью которой «Ювентус» записывал себе деньги в плюс, а не терял.

Еще одна махинация — обмен игроков.

Один из таких примеров — сделка между «Ювентусом» и «Дженоа» в 2021 году. Тогда туринцы купили у генуэзского клуба Николо Ровеллу за €18 млн и сразу продали тому же «Дженоа» Элию Петрелли за 8 млн евро, а Маноло Портанову за €10 млн.

Фактически произошел обмен, но «Ювентус» смог записать себе в графе прибыль €18 млн. Ведь снова они не тратили всю сумму на переход Ровеллы, а распределили ее по всему сроку контракта. Но на бумаге они заработали €18 млн, хоть и фактически эти деньги так же не появились на счете клуба.

Как сообщает La Gazzetta Della Sport, по такой схеме «Ювентус» провел 42 сделки, включая самую «прибыльную» — обмен Миралема Пьянича на Артура из «Барселоны». Артур обошелся итальянцам в €72 млн, а Пьянич испанцам в 60.

Да, «Ювентус» потратил €12 млн, но опять же разбил эту сумму на весь срок действия пятилетнего контракта. Так что чернила боссов «Ювентуса» снова «нарисовали» на бумаге прибыль в €50 млн.

Финансовый фейр-плей как спасение от денег

Конечно, такие махинации не могли остаться без внимания УЕФА, которая ввела т. н. финансовый фейр-плей. По этому правилу клуб может тратить только 70% от доходов на сезон на зарплаты и трансферы игроков.

Это правило ввели, чтобы избежать «денежных мешков» в футболе.

В последние десятилетия европейские клубы покупались американскими, азиатскими, а по большей части арабскими частными лицами, которые с первого дня тратили огромные деньги на покупку новых игроков.

Благодаря таким владельцам клуб, болтающийся внизу турнирной таблицы английской Премьер-Лиги, вырос в лучшую футбольную команду планеты.

В 2008 году Мансур ибн Зайд аль-Нахайн (шейх Мансур) купил «Манчестер Сити» и стал накачивать его деньгами. Тогда правила финансового фейр-плей не существовало, и за несколько лет нынешний вице-президент ОАЭ своими деньгами сделал «горожан» сначала чемпионом Англии, а в 2023 году и вовсе привел их к победе в Лиге Чемпионов — главном клубном турнире Европы.

Но так как сейчас правило финансового фейр-плей работает, то «Ювентусу» приходилось выкручиваться и проворачивать махинации, дабы остаться в еврокубках.

Но рано или поздно всё равно правда вышла наружу. Когда вскрылись все схемы и махинации, то 11 сотрудников были отстранены от футбола на сроки от 8 до 30 месяцев.

Самые жесткие сроки получили Фабио Паратичи и занимавший должность руководителя президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Семья последнего владеет клубом с конца 1920-х годов. Клан считается одним из самых влиятельных в Италии. Кроме футбольного клуба они руководят также концерном FIAT.

Кстати, сотрудники концерна вышли на массовую забастовку в 2018 году, когда клуб приобрел Криштиану Роналду за €117 млн. Рабочие посчитали, что теперь их заработки могут упасть. И не зря.

Роналду — «первородный грех»

2018 год был сложным для FIAT. Сотрудников сокращали, мотивируя тем, что сейчас у компании тяжелые времена и бюджет истощается, нужны жертвы. И тут приходит новость из «Ювентуса»: клуб приобретает Криштиану Роналду за €117 млн и с ежегодной зарплатой €31 млн.

Сотрудники FIAT устраивали пикеты, забастовки, но решение было уже принято, и семья Аньелли все-таки успокоила сотрудников. Но из-за перехода успокаивать надо было ситуацию с финансами в клубе.

LiveMedia/Reporter Torino/Global Look Press Криштиану Роналду

Многие считают, что трансфер Криштиану Роналду и есть отправная точка к финансовой яме в «Ювентусе».

Роналду был в клубе три года, «Ювентус» платил ему зарплату в размере 31 млн евро ежегодно и 27 млн налогов. Не стоит забывать, что и купили его за €117 млн. За три года на португальца клуб потратил €244 млн (напомним, что выплаты €117 млн разбиты были на пять лет).

Итог: «Ювентус» завершил футбольный сезон 19/20 с убытком в размере €89 млн, а годом ранее эта сумма была в два раза ниже — €40 млн.

Дальше всё пошло как по накатанной. Следующий сезон — клуб уже в убытке €209 млн. Ну а потом — схемы Паратичи, суды, отстранения руководства и исключение из еврокубков.

Клуб лишили 10 баллов в Серии А, из-за этого «Ювентус» занял седьмое место и попал только в третий по значимости европейский турнир — Лигу Конференций. Но вчера был исключен и из нее. И теперь место туринцев займет прошлогодний финалист турнира «Фиорентина».

Для болельщиков из Флоренции обогнать «Ювентус» в таблице и занять их место в еврокубках — настоящий праздник и повод для язвительных шуток не только в соцсетях, но и на трибунах.

«Ювентус» неисправим

Конечно, это не первый масштабный скандал в итальянском футболе. И конечно, без активного участия «Ювентуса» не обходилось и ранее.

Предыдущий скандал даже получил особое название — Кальчополи. В мае 2006 года итальянская полиции раскрыла дело о сговоре команд участников Серии А и В. По данным следствия, руководители «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» были тесно связаны и могли ставить на матчи чемпионата «правильных судей».

Таким образом были доказаны подставные матчи в Серии А и Серии В, а все клубы получили наказания. Самое серьезные санкции были наложены на «Ювентус». Его отправили в Серию В, лишили чемпионских титулов 2005-го и 2006-го, запретили принимать участие в Лиге Чемпионов УЕФА. «Фиорентина» и «Лацио» лишились права на участие в еврокубках, а «Реджина» отделалась штрафами.

Сезон спустя «Ювентус» вернулся в Серию А, но репутация уже была испорчена, и теперь все решения судей на футбольном поле в пользу туринцев расценивают как лояльное отношение. «Старую синьору» всегда обвиняют в подкупе судей, даже если ничего не доказано. Так работает испорченная репутация.

Впрочем, скандалы не помешали сборной Италии, в составе которой, конечно же, не обошлось без игроков «Ювентуса», выиграть чемпионат мира — 2006 по футболу всего через полтора месяца после Кальчополи.

Впереди нас ждет ЕВРО-2024, так что за год до турнира есть одна весьма интересная интрига.