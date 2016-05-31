Иван Андриевский
Последние публикации
Скрытые проблемы «Жуковского»
В конце лета 2015 года власти объявили, что на территории Жуковского в ближайшие годы появится современный авиационный кластер на уровне мировых стандартов. Это позволит перейти на качественно новый уровень организации и управления процессами разработки и производства авиационной техники. Основной...
31 мая 2016
«Не торопитесь с выводами!» — про рост промпроизводства в РФ
В феврале 2016 года индекс промышленного производства в РФ в годовом исчислении увеличился на 1%. Рост этого показателя произошел впервые с января 2015 года. Рост, даже небольшой, после годового спада — это хороший результат. Впрочем, пока стоит давать осторожные оценки развороту тенденции индекса...
17 марта 2016