В феврале 2016 года индекс промышленного производства в РФ в годовом исчислении увеличился на 1%. Рост этого показателя произошел впервые с января 2015 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Не говори гоп, пока не перепрыгнешь

Рост, даже небольшой, после годового спада — это хороший результат. Впрочем, пока стоит давать осторожные оценки развороту тенденции индекса промпроизводства. Во-первых, общий показатель этого года отрицательный — в январе-феврале — 0,7%. Во-вторых, февральский рост индекса был обеспечен добычей полезных ископаемых — +5,8%. В обрабатывающем производстве в феврале индекс отрицательный — минус 1%, в производстве электроэнергии — нулевой.

Таким образом, пока преждевременно говорить о возобновлении производственного роста в России. В то же время, ситуация на рынках в первой половине марта благоприятствует началу восстановительных процессов в российской экономике. Цены на нефть выросли до вполне приемлемых сегодня — 40 долларов за баррель, рубль с начала месяца укрепился на 10%. Кроме того, с начала года растет индекс предпринимательской уверенности. Таким образом, сейчас сложились хорошие предпосылки для перелома ситуации в экономике РФ. Более того, у властей есть возможность поддержать производственный рост, снизив ключевую ставку ЦБ — 18 марта регулятор как раз проводит заседание по этому вопросу.

Однако вопрос в том, как долго будут сохраняться благоприятные условия. Рынок нефти крайне нестабилен, существуют серьезные предпосылки для нового обвала нефтяных котировок. Соответственно, курс рубля также пока не выглядит стабильным. Режим санкций, который серьезно ограничивает инвестиционную привлекательность российской экономики, также пока снимать никто не намерен. Не стоит забывать и о бюджетном дефиците. При этом чиновники испытывают явные проблемы с приватизацией госактивов и с выпуском евробондов. В этих условиях производственный рост может оказаться кратковременным явлением, поэтому при оценке перспектив российской экономики, пока стоит воздержаться от излишне резких оптимистических оценок.