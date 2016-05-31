Красногорск, 31 мая, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В конце лета 2015 года власти объявили, что на территории Жуковского в ближайшие годы появится современный авиационный кластер на уровне мировых стандартов. Это позволит перейти на качественно новый уровень организации и управления процессами разработки и производства авиационной техники. Основной площадкой Национального центра авиастроения будет имущественный комплекс в периметре ЛИИ им. М.М. Громова, включающий в себя крупнейший в мире летно-испытательный аэродром «Раменское». Это вполне логичное решение с учетом того, что место очень подходящее, и задача, безусловно, стоящая.

airport-zhukovskiy.ru Аэропорт «Жуковский»

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С появлением аэропорта гражданской авиации «Жуковский» общая картина территориально-отраслевого планирования региона основательно затуманилась. Как планируется соединить вместе исследовательский центр и гражданский аэропорт? Когда и как будет построен нормальный транспортный хаб в этом районе? Где страна возьмет столько авиационных инженеров, чтобы загрузить НЦА? Почему не восстановили вместо этого «Быково» или не построили третьи ВПП (взлётно-посадочная полоса) в «Домодедово» или «Шереметьево»?

Насчет дополнительных ВПП можно ответить сразу — четвертый аэропорт понадобился еще в начале 2000-х, когда возникла цель разгрузить МАУ от «транзитных» пассажирских полетов и стремительно увеличивающихся грузовых перевозок. Что же касается остальных вопросов — ответа нет.

Также возникает вопрос про жителей Раменского, которые живут всего лишь в 5 км от взлетной полосы. При полной загруженности аэропорта повысится шум и загрязнение воздуха. Ситуация ухудшается и тем, что роза ветров Раменского по отношению к ВПП ухудшит ситуацию. Пока власти планировали открытие нового аэропорта, застройщики продолжали строительство города в непосредственной близости от него. В результате, глиссада второй ВПП, которую только планируют ввести в эксплуатацию проходит через жилой центр Раменского. По этой причине, пока там был аэродром, ее не использовали. А теперь-то нельзя не использовать. Пока непонятно как власти решат этот вопрос — третий год идет суд с микрорайоном. Либо начнут сносить дома и тысячи жителей окажутся без крова, либо застройщиков заставят вложиться в строительство новой ВПП, проходящей параллельно короткой ВПП.

Для справки:

В «Жуковском» две полосы: самая длинная в Европе (5,5 км) и вторая, короткая, о ней и речь. Здесь опять возникает закономерный вопрос — имеют ли власти общую пятилетнюю картину территориально-отраслевого планирования региона? Если нет, то почему?