Ирина Зуй
Последние публикации
Как не потерять машину, купленную с рук: инструкция
Покупка автомобиля — дело ответственное и, если все делать по уму, не менее кропотливое, чем покупка недвижимости. Перед тем как отправляться покупать машину, нужно уяснить несколько определяющих принципов, следование которым избавит вас от возможных проблем, причем проблем очень серьезных...
25 июня 2021
Вакансия крайнего: о рисках наёмных топ-менеджеров
39-летнего Максима С., одного из моих клиентов, пригласили работать в интересный банк на крупную должность. Для него это было заманчивое предложение: помимо престижа, зарплату предложили достойную, да и чувствовалось некоторое развитие по сравнению с позицией начальника отдела на прежнем месте...
22 июня 2021