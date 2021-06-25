Покупка автомобиля — дело ответственное и, если все делать по уму, не менее кропотливое, чем покупка недвижимости. Перед тем как отправляться покупать машину, нужно уяснить несколько определяющих принципов, следование которым избавит вас от возможных проблем, причем проблем очень серьезных.

Тамби Владимир Александрович. Автомобиль. 1920-е

Во-первых, никогда не покупайте автомобиль по доверенности. Откуда вы знаете, что подписавшее эту доверенность лицо живо, что доверенность не была сфальсифицирована? Любая покупка и продажа автомобиля должна подразумевать личное присутствие собственника автомобиля на сделке — подписании договора купли-продажи, акта приема — передачи транспортного средства. Если продающее вам автомобиль лицо не хочет организовать личную встречу с собственником, то вопрос закрыт: отказывайтесь от дальнейших переговоров.

theilr Под лупой

Во-вторых, всегда нужно проверять продавца автомобиля на банкротные риски. Это не столь сложно, но очень нужно. В противном случае вы можете столкнуться с нерадостной перспективой потери недавно приобретенного автомобиля.

В-третьих, все платежи за автомобиль должны приниматься только путем перевода денежных средств с карты на карту или посредством банковского перевода. Передача наличных, расписки, ячейки и так далее — не вариант. В наше время можно спокойно без этого обойтись.

В-четвертых, не надо покупать автомобили с дубликатами ПТС. Сам ПТС надо тщательно изучить на предмет отсутствия подчисток и помарок в датах и фамилиях и вообще правильности его заполнения: должны присутствовать все печати и подписи предыдущих собственников. Кстати, если машина много раз за короткое время переходила от одного владельца к другому, это повод задуматься, нужна ли вам такая покупка. Если все чисто юридически, то могут быть технические «подводные», или точнее, подкапотные камни.

В-пятых, никогда не покупайте машину, находящуюся в лизинге. Чтобы установить факт лизинга, нужно тщательно проверить ПТС на наличие записи о лизинге. Покупка машины в лизинге равна ее гарантированной потере.

В-шестых, нужно проверить залоговый реестр. Если автомобиль в залоге, то переговоры по его покупке стоит прекратить.

В-седьмых, нужно проверить договор, на основании которого продавец стал собственником этой машины, а также акт приемки-передачи и доказательство оплаты денег. Отказывайтесь от сделки, если продавец в свое время приобрел новенькую иномарку за «копейки»: это, скорее всего, мошенническая схема.

Moneyball.info Юрист

В-восьмых, никогда не соглашайтесь покупать или продавать машину по доверенности с правом дальнейшей продажи». Вы отдадите деньги продавцу, а он через час отзовёт доверенность и заявит машину в угон. Вас тормознут на первом же посту ГИБДД.

В-девятых, никогда не занижайте цену автомобиля в договоре, должна быть прописана вся сумма до последней копейки.

Есть еще один совет: если вы состоите в официальном браке и у вас нет брачного договора, то можно оформить покупку на доверенное лицо, чтобы потом не пришлось делить автомобиль в суде в случае развода. Впрочем, если для вас это не проблема, то этот пункт можно и убрать.

В случаях спорных лучше проконсультироваться с адвокатом — специалистом по гражданскому праву.