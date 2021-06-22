39-летнего Максима С., одного из моих клиентов, пригласили работать в интересный банк на крупную должность. Для него это было заманчивое предложение: помимо престижа, зарплату предложили достойную, да и чувствовалось некоторое развитие по сравнению с позицией начальника отдела на прежнем месте работы. Однако спустя два месяца банк, в который устроился Максим, закрылся, и мужчина, отработав лишь 40 с небольшим рабочих дней, оказался в списке лиц, подпадающих под субсидиарную ответственность.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Контора Остапа Бендера «Рога и копыта»

К сожалению, такие случаи не являются единичными. Многих людей зовут на новую работу на привлекательные должности: генерального директора бизнеса, вице-президента банка, члена правления банка. Однако затем лично на них навешиваются все проблемы фирмы, в том числе и те, которые привели ее к банкротству.

Поэтому я хочу предупредить о том, что подобные приглашения в малоизвестные вам компании могут быть довольно опасными по своим последствиям и обойтись вам очень дорого. Ведь вы совершенно не знаете реальной ситуации в данном бизнесе, его дел, в том числе и теневых, взаимоотношений между его учредителями и ключевыми фигурами. Ознакомление с документами часто может ничего не дать, поскольку, во-первых, документально реальная ситуация в компании может не отражаться, а во-вторых, вам могут и не предоставить возможность ознакомиться со всеми документами.

Sam Yurface Банкротство

Как правило, недобросовестные учредители списывают проблемы своей фирмы на генерального директора, которого и обвиняют в многочисленных ошибках или даже преступных действиях. Это обстоятельство также необходимо учитывать, устраиваясь на работу на руководящие позиции в малом бизнесе.

Например, может быть принято решение общего собрания участников, в котором обязывают осуществить сделку по конкретной цене, немного сомнительной для общества. В случае чего обвинят в убытках именно генерального директора. Либо могут вывести деньги в аффилированную компанию, и это опять же потребует подписи директора. Но подписать такой документ часто означает подписать и свою субсидиарную ответственность, причем не на миллионы, а на миллиарды рублей.

Что можно посоветовать в этом случае? Во-первых, тщательно и тщательно проверять компанию, куда вас приглашают, если это, конечно, не всем известные «гиганты» типа «Сбера» или «Яндекса».

Во-вторых, необходимо сохранять большое количество информации о тех, кто дает вам указания по управлению бизнесом. В случае чего это будет доказательством того, что вы действовали по указанию собственников, а не исходя из собственных ошибочных или преступных намерений.

rafabordes Подпись на документах

В-третьих, нужно постоянно писать учредителям компании докладные записки о возможной убыточности сделок, оставляя себе копии с квитанцией об отправке по почте.

Все эти бумажки, незначительные на первый взгляд, впоследствии могут спасти от огромных проблем. Также стоит регулярно советоваться с профильным адвокатом.