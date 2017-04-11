Ирина Троян
Последние публикации
Антикоррупционная кампания в Китае: атмосфера страха среди правящего класса
Особую роль в зачистке партии от коррупционеров и нелояльных элементов играют инспекционные группы ЦК КПК — команды ревизоров, которые проводят тотальные проверки госкомпаний, министерств и провинций. Среди руководителей групп много силовиков, но немало и протеже Ван Цишаня — главного борца с...
11 апреля 2017
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
14 пунктов Си Цзиньпина В начале марта в Пекине прошло очередное ежегодное заседание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), известное как «две сессии» или «лянхуэй» ( 两会 — lianghui). В работе...
24 марта 2017
«Шанхайцы» против «пекинцев»: как китайская элита борется за власть
В верхах Поднебесной царит жесткая конкуренция, сопряженная с интригами и борьбой за «место под солнцем». Внутри элиты существует две основные клановые группировки. Условно они обозначаются как «шанхайский» и «пекинский» кланы. Шанхайцы — сторонники курса Дэн Сяопина. Пекинцы придерживаются левой...
21 февраля 2017