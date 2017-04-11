



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Дело найдётся для всех, дело найдётся на многих»

Особую роль в зачистке партии от коррупционеров и нелояльных элементов играют инспекционные группы ЦК КПК — команды ревизоров, которые проводят тотальные проверки госкомпаний, министерств и провинций. Среди руководителей групп много силовиков, но немало и протеже Ван Цишаня — главного борца с коррупцией и правой руки председателя КНР Си Цзиньпина. Более 1,5 тыс. чиновников были посажены в тюрьмы, десятки тысяч — уволены и понижены в должности. Впрочем, существует мнение, что кампания направлена, скорее, на зачистку политического поля, чем на реальную борьбу с коррупцией.

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

«Бить как тигров, так и мух»

Ежегодный пленум ЦК Компартии Китая (КПК), который намечен на 24−27 октября, пройдет в беспрецедентных для партии условиях. Главным фактором политической жизни страны за последние три года стала масштабная антикоррупционная кампания, запущенная в январе 2013 года новым генсеком Си Цзиньпином. Объявляя о начале кампании, Си пообещал «бить как тигров, так и мух» (老虎苍蝇一起打), то есть бороться со злоупотреблениями чиновников на всех уровнях, невзирая на чины.

С тех пор под каток кампании попало беспрецедентное количество чиновников, включая могущественных партийных руководителей. Ван Цишань отправляет антикоррупционные бригады во все значимые структуры, все министерства и посольства. Если они что-то находят — они принимают меры. По данным портала Chinafile.com, к ответственности привлекли уже 182 «тигров» (всего были арестованы 1844 человека), самым высокопоставленным из которых стал бывший министр общественной безопасности и секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чжоу Юнкан, осужденный в 2015 году на пожизненное заключение за коррупцию.

Его арест потряс основы политической жизни Китая: впервые со времен Культурной революции и ареста «банды четырех» в конце 1970-х в тюрьму отправили «неприкасаемого», члена Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. После истории с Чжоу аресты многих других высокопоставленных партийцев уже не казались такими ошеломляющими. Здесь антикорупционная кампания имеет значительную политическую составляющую. Не секрет, что за каждым крупным китайским чиновником стоят его бесчисленные дети, жены и клиенты, от которых зависит и его процветание.

На антикоррупционных полях

Китайская коррупция имеет также и внутрипартийное измерение. Проблемы управления партией могут угрожать как самой КПК, так и её власти в Поднебесной. Взяточничество в верхних эшелонах компартии даже не сильно замалчивается. Все обо всех всё знают. Но дело в том, что выстраивание коррупционных схем ведет к созданию внутри КПК устойчивых кланов связанных круговой порукой.

Cntv.ru Сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета

Наличие нескольких групп (фракций, клик) не является секретом, и эксперты указывают различное их количество и расстановку во властной структуре. Все они ведут борьбу за доминирование в партии и возможность таким образом реализовывать свой проект будущего для страны. Но эта борьба существенно ослабляет КПК изнутри, и с этой точки зрения коррупция действительно представляет серьёзную угрозу государственной безопасности. От того насколько правящий клан контролирует партию в целом, зависит устойчивость всей системы управления.

Последние значимые события антикоррупционной кампании Си Цзиньпина — расследования против второго человека в энергетическом гиганте Sinopec Ван Тяньпу и руководителя China Southern Airlines Сы Сяньминя. Оба дела были заведены после проверок крупнейших госкомпаний страны инспекционными группами ЦК КПК. Эти группы постепенно становятся самым заметным игроком антикоррупционной кампании, претендуя на открытый и публичный стиль мониторинга злоупотреблений в госучреждениях.

Китайская «охота на лис»

Сейчас в Китае идет масштабная «охота на лис», власти пытаются вернуть из-за рубежа сбежавших с деньгами коррупционеров. Значительная их часть, если не большая, сбегает в США. В «Докладе о развитии законодательства Китая (2017)», опубликованном Институтом права при АОН КНР 20 марта в Пекине, в 2016 году отмечается заметное замедление роста количества преступлений, совершенных с использованием служебного положения. Данный вид правонарушений, главным образом, встречается в сферах инженерного строительства, управлении государственными предприятиями и предоставлении льгот населению, в особенности крестьянам. Документ был составлен Институтом права при АОН КНР и выпущен Издательством литературы социальных наук в качестве годового доклада, из которого целый раздел был посвящен анализу общего состояния преступности в Китае в 2016 году.

maxpixel.freegreatpicture.com Народная вооружённая милиция Китая

В минувшем году в Китай удалось вернуть 951 беглеца в рамках «Охоты на лис» — специальной кампании, ежегодно проводимой китайскими правоохранительными органами для розыска сбежавших за границу коррупционеров, а также подозреваемых в совершении экономических преступлений. Из 72 стран и регионов мира удалось вернуть 951 беглеца, включая 19 фигурировавших в списке 100 самых разыскиваемых китайских беглецов из «красного циркуляра» Интерпола. Результатом операции «Охота на лис-2016» стало также возвращение в Китай активов в размере 999 млн юаней, вывезенных беглецами.

Желание заполнить организационный отдел ЦК КПК и Центральную комиссию по проверке дисциплины КПК надежными людьми не случайно (занимаются кадровыми вопросами партии и обладают широкими и слабо регламентированными полномочиями по расследованию преступлений всех 88 млн членов КПК: начиная от низовых ячеек в деревнях и до высших руководителей КНР и топ-менеджеров госкомпаний). Чем ближе съезд Компартии, намеченный на осень 2017 года, тем большую роль эти структуры играют во внутриполитической жизни Китая, являясь основным инструментом Си Цзиньпина для консолидации власти и борьбы с оппонентами. И именно члены инспекционных групп контролируют весь госаппарат Китая вместе с системой государственных корпораций. Удалось ли Си окончательно сместить баланс сил в свою сторону с помощью антикоррупционной чистки, станет известно только следующей осенью. По мере приближения к съезду роль охотников за головами будет лишь возрастать.