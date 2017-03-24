



«Десять тысяч лет процветания Китайской Народной Республики». Плакат 1968 года

14 пунктов Си Цзиньпина

В начале марта в Пекине прошло очередное ежегодное заседание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), известное как «две сессии» или «лянхуэй» (两会— lianghui). В работе сессии участвовало 3 тысячи делегатов. На заключительном заседании присутствовали Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Юй Чжэншэн, Лю Юньшань, Ван Цишань и Чжан Гаоли.

Особый интерес представляет реакция руководства Китая, во-первых, на итоги первого года выполнения пятилетнего плана, принятого «двумя сессиями» в марте 2016 года, и, во-вторых, реакция на серьёзные изменения во внешнеполитическом пространстве, которые были спровоцированы результатами выборов в США.

Статуи Будды

Итогом работы прошлогодних «двух сессий» стала резолюция ВСНП «Цели, задачи нового пятилетнего плана Китая», включившая в себя 14 пунктов. Целеполагание предусмотренных этим документом мер было обозначено в первом пункте, где говорилось, что руководство КНР намерено обеспечить удвоение к 2020 году объёма ВВП и доходов на душу населения по сравнению с 2010 годом, а также содействовать «инновационному, скоординированному, зелёному, открытому и совместному развитию».

В общем, отразились серьёзные проблемы, накопившиеся в китайской экономике, внешним проявлением которых явились следующие факторы: перепроизводство некоторых продуктов-полуфабрикатов (например, стали), не пользующейся спросом на внешних рынках; опасное загрязнение окружающей среды (вследствие развития «дешёвых» каменноугольных энергогенерирующих предприятий); недостаточный уровень внутреннего потребления производимых товаров и услуг. В обобщённом виде эти и прочие проблемы проявляются в дефиците госбюджета, который в размере 1,2% от ВВП впервые обозначился в 2013 г. и с тех пор непрерывно возрастает. В бюджете 2017 г. он запланирован уже на уровне 3%, что в абсолютных показателях приближается к 350 млрд долл. По итогам февраля 2017 года впервые за три года зафиксирован отрицательный баланс во внешней торговле.

Цели правительства

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с докладом о работе правительства. В своей речи он сделал обзор работы за 2016 год, обозначил приоритетные направления работы правительства в 2017 году и изложил главные целевые задачи:

Темпы развития экономики КНР в 2017 году составят «порядка 6,5% и, при возможности, выше». По словам главы китайского правительства, в нынешнем году за счет экономического роста по стране планируется создать 11 миллионов новых рабочих мест. Благодаря этому безработицу в городах планируется сдержать на уровне 4,5%, что, впрочем, будет заметно выше показателя прошлого года в 4,02%. Инфляция будет сдержана на уровне 3%.

Китай до сих пор обеспечивает более 30% мирового развития несмотря на то, что темпы роста его экономики постепенно снижаются. Миру не стоит сильно волноваться по поводу нынешней ситуации. Китай по-прежнему не только обеспечивает собственное развитие, но и создал миллионы рабочих мест за рубежом. Миллион новых рабочих мест создан в США в минувшем году благодаря сотрудничеству с Китаем.

Размер оборонного бюджета КНР на 2017 год превысил психологически важную отметку в триллион юаней и составил 1 трлн 44 млрд (порядка $151 млрд). Подтвердился давно наметившийся общий тренд на строительство современных вооружённых сил под общим лозунгом «качество вместо количества».

Частный сектор китайской экономики создает 80% новых рабочих мест, обеспечивает порядка 60% ВВП и 50% налоговых поступлений в КНР.

Китайско-российское стратегическое партнерство является «стабилизатором турбулентного мира». А потенциал развития российско-китайского торгово-экономического взаимодействия «огромен и далеко не исчерпан».

Несколько сот тысяч работников попадут под сокращения в КНР в 2017 году из-за закрытия предприятий сталелитейной и других отраслей, страдающих от кризиса перепроизводства.

Ситуация на Корейском полуострове подобна «лобовому столкновению поездов». Резко негативно было охарактеризовано соглашение между США и РК по развёртыванию на территории последней батарей ПРО THAAD. Китайский министр дал понять, что ответные меры КНР приведут к снижению уровня безопасности РК.

За последние три года Китай отловил за рубежом более 2500 беглых коррупционеров и экономических преступников. Они экстрадированы в КНР из 90 стран мира. Среди них — 38 входивших в список 100 наиболее разыскиваемых правонарушителей.

Китай с 2013 года на 30,6% сократил загрязненность воздуха в 74 крупнейших городах. В 2016 году китайские власти собрали 6,6 млрд юаней (почти $1 млрд) штрафов за нанесение вреда экологии. Для изучения экологических проблем Китай создаст специальный фонд для финансирования исследований проблемы смога.

Всем более или менее значимым аспектам трансформации внешнеполитического окружения и реакции на них КНР была посвящена двухчасовая пресс-конференция руководителя китайского МИД Ван И, сделанная 8 марта на полях заседания парламента. В ней приняли участие свыше 500 иностранных и китайских журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Черный лебедь» и один Китай

Пресс-конференция заинтересовала журналистов самого Китая, среди которых распространено мнение о том, что по уровню неожиданности и глобальной важности событий прошедший 2016 г. вполне подпадает под определение «черный лебедь». Этот термин был введен в оборот в 2007 г. американским экономистом Николасом Талебом. Ван И постарался развеять связанные с этим определением мистические опасения и продемонстрировать готовность китайской дипломатии ответить на вызовы, порождаемые «чёрным лебедем».

В Китае главный из таких вызовов видят в неожиданной победе на американских президентских выборах Дональда Трампа, который сделал ряд противоречивых заявлений на критически важную для Пекина тему «одного Китая». Сославшись на последний телефонный разговор лидеров обеих стран (состоявшийся 10 февраля), Ван И отметил выраженное в нём «уважение» президентом Д. Трампом принципа «одного Китая, как отправной точки» развития двусторонних отношений. По мнению министра, американо-китайские отношения «должны выстраиваться на базе взаимной выгоды (win-win cooperation) и на благо всего человечества, а не подчиняться логике игры с нулевой суммой». При этом плодотворному сотрудничеству мировых держав не должно мешать «различие социальных систем».

На заседании путем голосования были приняты Общие положения Гражданского права, постановление о квотах и порядке избрания депутатов ВСНП 13-го созыва, порядок избрания депутатов ВСНП 13-го созыва от Специального административного района /САР/ Сянган и порядок избрания депутатов ВСНП 13-го созыва от САР Аомэнь. Принято решение ПК ВСНП удовлетворить просьбу Сюй Сяньмина о сложении полномочий члена ПК ВСНП 12-го созыва. Как ожидается, по достижению пенсионного возраста (68 лет), на осеннем съезде партии в отставку уйдут пять из семи постоянных членов комитета Политбюро. Свои должности сохранят только председатель Си Цзиньпин и премьер Ли Кэцян.

В целом, итоги очередных «двух сессий» демонстрируют сохранение наметившегося год назад в КНР тренда на радикальные преобразования. Причем не только в сфере экономики. Оценка первых результатов и корректировка начавшихся преобразований, а также их идеологическое обоснование станут предметом работы предстоящего XIX съезда КПК этой осенью.