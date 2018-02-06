Ирина Теймуразова
Последние публикации
«Первый шаг должна сделать Россия» — интервью грузинского парламентария
Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Иско Дасени считается среди коллег-депутатов человеком, имеющим собственное, порой отличное от большинства мнение. Депутатом он стал в результате парламентских выборов 2016 года, а до этого в течение 25 лет проработал в системе...
6 февраля 2018
8 марта в Грузии: возвращение праздника
Женщин в Грузии поздравляют в марте дважды: 3 марта и 8 марта. День матери, отмечаемый 3 марта, был введен первым президентом страны Звиадом Гамсахурдиа по инициативе и при активном содействии его супруги. Этот праздник был учрежден в противовес Международному женскому дню, ассоциировавшемуся в...
8 марта 2017
СМИ Грузии о деле Вазагашвили и новых «российских угрозах»
Дело об убийстве Юрия Вазагашвили стало главной темой грузинских печатных СМИ, на страницах которых политики, политологи, эксперты и общественные деятели обсуждают возможные версии случившегося, высказывают предположения о вероятных убийцах или заказчиках убийства. «Самым большим врагом Юрия...
22 января 2015
Предложение республиканцев: шаг к демократии или предвестник распада правящей коалиции Грузии
Республиканская партия Грузии предложила правящей коалиции «Грузинская мечта» две модели достижения коалиционного соглашения. Как заявила председатель партии Хатуна Самнидзе, республиканцы проанализировали деятельность коалиции за два прошедших года и наметили повестку дня на два последующих года...
29 октября 2014