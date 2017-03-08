Тбилиси, 8 марта, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Женщин в Грузии поздравляют в марте дважды: 3 марта и 8 марта. День матери, отмечаемый 3 марта, был введен первым президентом страны Звиадом Гамсахурдиа по инициативе и при активном содействии его супруги. Этот праздник был учрежден в противовес Международному женскому дню, ассоциировавшемуся в Грузии с советским прошлым, от которого так стремился избавить страну Звиад Гамсахурдиа.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Розы

Инна Теймуразова ИА REGNUM Буйство красок

Инна Теймуразова ИА REGNUM К весеннему празднику

При его правлении и несколько лет после прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе 8 Марта в Грузии официально не отмечался. Этот день не был ни выходным, ни праздничным. Это был обычный рабочий день. Но мужская половина населения не изменяла укоренившейся в годы советской власти традиции и продолжала поздравлять с 8 марта матерей, жен, дочерей и подруг.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Мужчины в Грузии 8 Марта дарят любимым цветы

Инна Теймуразова ИА REGNUM Мужчины в Грузии 8 Марта дарят любимым цветы

Последние несколько лет 8 Марта вновь занимает свое место в календаре праздничных дней Грузии и официально является выходным.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Цветы на 8 Марта в Тбилиси продают везде

К 8 Марта улицы Тбилиси буквально расцветают: цветы продают всюду — и на цветочных рынках, и на автобусных остановках, и у магазинов, и у подземных переходов.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Продавец цветов

Инна Теймуразова ИА REGNUM Цветочный базар

Инна Теймуразова ИА REGNUM Цветы на 8 Марта в Тбилиси продают везде

Женщины в Грузии любят к 8 Марта приводить себя в порядок. В этот день особенно много посетительниц у салонов красоты.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женский уголок

Инна Теймуразова ИА REGNUM Мастер

Инна Теймуразова ИА REGNUM Подготовка к Женскому дню

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

Инна Теймуразова ИА REGNUM Женщины в салоне красоты

Вместе с Днем матери празднует 8 марта и молодая тбилисская художница Нини Бакашвили. К этому дню она украшает свою галерею весенними цветами.

Инна Теймуразова ИА REGNUM Цветы и тема весны занимают большое место в творчестве художницы Нини Бакашвили

Инна Теймуразова ИА REGNUM Художница