Ирина Канторович
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Владимирский губернатор назначает базовые должностные оклады незаконно
Размеры актуальных базовых должностных окладов работников сферы образования согласно Постановлению губернатора Владимирской области №544 (с изменениями на 18 февраля 2019 года) колеблются от 2807 — 8185 рублей (Пункт 1.6). Эти оклады поражают воображение своими размерами. Но речь пойдет даже не об...
7 июня 2019
О причинах грядущей гибели России
Реформы образования и здравоохранения последних лет вызывают все больше вопросов и недоумения. Но вряд ли кто догадывается об истинной причине этих реформ, а именно о том, что их породила новая система оплаты труда и финансирования в бюджетной сфере. Сегодняшняя оценка реформ простым потребителем —...
17 мая 2016