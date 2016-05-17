Москва, 17 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Реформы образования и здравоохранения последних лет вызывают все больше вопросов и недоумения. Но вряд ли кто догадывается об истинной причине этих реформ, а именно о том, что их породила новая система оплаты труда и финансирования в бюджетной сфере. Сегодняшняя оценка реформ простым потребителем — это сплошное «почему».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет учителей у здания Министерства образования

Почему чиновники всех стран отчитываются о постройках новых больниц, детских садов как о достижениях, а наши чиновники с гордостью отчитываются об их закрытии? Почему вот уже несколько лет, задолго до того как Россия вступила в нынешний хоть и кризисный, но далеко не катастрофический период, ликвидируют центры реабилитации инвалидов и школы-интернаты для глухих детей, которые не закрывались даже в самые трудные для страны времена, даже в войну? Почему закрывают вузы и «оптимизируют» систему образования и здравоохранения? Почему ликвидировали сельские школы и обрекли маленьких детей по два часа в день трястись в автобусах, чтоб доехать до школы? Почему перестали работать хоть как-то функционировавшие раньше местные больницы?

Похоже, причину можно найти просто обобщив процессы, происходящие и на работе простых учителей, и в стране в целом. Так, тема подобной взаимосвязанности незначительных, казалось бы, реформ и глобальных процессов в стране хорошо освещена в петиции педагогов на сайте Change.org «Остановите всеобщую утечку бюджета, пока государство не развалилось окончательно». Дело в том, что в 2008 году в Российской Федерации была введена новая система финансирования и оплаты труда в бюджетных учреждениях. Большинство россиян даже не заметили этой реформы, а зря… Ее последствия ощутимо начинает чувствовать сейчас практически каждый. В чем же суть этой замечательной реформы?

По этой системе все выделенные бюджетному учреждению деньги тратятся внутри него самого. При этом все сэкономленные (то есть не потраченные на предназначенные цели) средства переходят в фонд экономии данного учреждения, а затем директор выплачивает их сотрудникам в виде стимулирующих надбавок и премий.

Казалось бы, идея хороша: она реализовала давние мечты еще советского времени — «развязать» руки администрации с тем, чтобы можно было отойти от уравниловки в оплате, поощрять инициативных работников и так далее. Но к тому, что получилось в итоге, как нельзя более подходит знаменитое черномырдинское «Хотели как лучше, а получилось как всегда». На практике, по слишком понятной и как бы даже предлагаемой условиями логике эти стимулирующие и премии львиной долей (практически ничем не регулируемой по закону) переходят в зарплатные выплаты администрации и близких к ней лиц.

Таким образом, директор сегодня имеет вполне ясный экономический мотив уменьшать объем работ (или, как теперь принято говорить, услуг), выполняемых его учреждением, чтобы увеличить фонд экономии и свои доходы.

Однако самые впечатляющие по масштабам мероприятия по созданию фонда экономии (с последующим распределением в собственные карманы) происходят на уровне региональных департаментов и комитетов здравоохранения, образования, соцзащиты. Здесь куются местные «реформы», позволяющие с самого начала большую часть денег, выделенных из бюджета, оставить нетронутыми, «сэкономленными». Именно для этого была придумана «оптимизация» системы здравоохранения и управления образованием.

Конкретные примеры «экономии» представлены в петиции. В целом, стремление сэкономить любыми средствами, обусловленное нынешними нормами НСОТ, приводит к постепенному саморазрушению государства. НСОТ надо срочно отменять или кардинально реформировать.

Подробнее с текстом петиции можно ознакомиться на сайте Change.org.