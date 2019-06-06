Размеры актуальных базовых должностных окладов работников сферы образования согласно Постановлению губернатора Владимирской области №544 (с изменениями на 18 февраля 2019 года) колеблются от 2807 — 8185 рублей (Пункт 1.6). Эти оклады поражают воображение своими размерами. Но речь пойдет даже не об этом. Выяснилось, что губернатор не имеет права назначать базовые должностные оклады, это не его полномочия. Установление им базовых должностных окладов незаконно.

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Это подтвердили чиновники Минтруда РФ Анжела Фролова и Руслан Исмаилов в ходе личного приема, состоявшегося в апреле 2019 года. (В сети имеется видеоролик, сделанный на основе аудиозаписи приема, а также ее текстовая расшифровка.) Когда я показала заместителю руководителя Департамента оплаты труда Анжеле Фроловой названное Постановление губернатора, А. Фролова ответила:

«Базовые оклады в регионах не устанавливают, там могут установить систему окладов примерную, не более» (16:10).

Р. Исмаилов, начальник отдела указанного Департамента, подтвердил (16:47):

«Базовый оклад по Трудовому Кодексу может устанавливать только Правительство Российской Федерации. Но при этом регионы в пределах своих полномочий делают свою систему оплаты труда не совсем иногда корректно, скажем так, при этом. Ну есть такие нарушения, есть…»

Однако наличие этих нарушений законодательства ничуть не смутили чиновников Минтруда: позже я получила от них официальный ответ, что исправлять ситуацию во Владимирской области они не будут (С.4) и вообще никак реагировать на это беззаконие также не будут. То есть самоуправство губернатора Владимирской области, затрагивающее интересы десятков тысяч работников образования, — не повод для беспокойства чиновников Минтруда.

Их не заинтересовал и другой Закон Владимирской области — №136-ОЗ, Ст.6, п.1, предусматривающий «ежемесячное денежное поощрение» государственным служащим «в размере 30 окладов» и другие многочисленные надбавки отдельным госслужащим. Ведь не просто так им будут платить эти надбавки, а в соответствии с принятыми локальными актами: все законно.

Вот такой «порядок» в трудовых отношениях в бюджетной сфере. Вот такие «болеющие» за свое дело чиновники работают в Департаменте оплаты труда Минтруда РФ. Они просто отвергают все предложения. Например, о возврате в Трудовой кодекс части 4 Ст. 133 ТК РФ, согласно которой размеры базовых окладов и базовых ставок заработной платы не могут быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ): эта часть утратила силу согласно части 2, Ст.2 Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ. Также чиновники Минтруда не считают нужным вернуть в Трудовой кодекс традиционное, принятое в мировой практике, определение МРОТ, которое согласно Федеральному закону от 20.04.2007 №54-ФЗ, было изъято из 129 Статьи ТК РФ. Это изъятие позволяет сейчас платить МРОТ квалифицированным работникам. Чиновники Минтруда не хотят инициировать установление базовых должностных окладов Правительством РФ: согласно 144 Ст. ТК это только его полномочия. А подготовить документ, очевидно, должны как раз работники Департамента оплаты труда. Так зачем же им так напрягаться? Куда проще валить все проблемы на самих работников. «Укрепляйте профсоюзы!», — вот и все решение проблемы, согласно чиновничьему разумению (см. 44:06 аудиозаписи).

А Ольга Голодец недоумевает, откуда же родилось наше «уникальное явление — бедность работающего населения».