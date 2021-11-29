Илья Стечкин
Последние публикации
Существует ли человек без памяти? Технологии сопереживания истории
Онлайн-демонстрации, Instagram stories, VR — так меняются инструменты трансляции исторического опыта с развитием информационно-телекоммуникационных технологий. В первую очередь речь идет про опыт Великой Отечественной войны. Носителей этого опыта — ветеранов — практически не осталось. Взрослеет...
29 ноября 2021
«Яндексу» рекомендуют добавить три новостных опции
«Яндекс» обвиняют в монополизации рынка. С одной стороны, это на руку бизнесу, который не может конкурировать на равных с игроками «большой тройки» («Яндекс», «Мейл.Ру» и Сбер). С другой — для пользователей сверхцентрализация не создает проблем. Напротив, агрегация сервисов (от информационной ленты...
30 сентября 2021