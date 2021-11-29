Онлайн-демонстрации, Instagram stories, VR — так меняются инструменты трансляции исторического опыта с развитием информационно-телекоммуникационных технологий. В первую очередь речь идет про опыт Великой Отечественной войны. Носителей этого опыта — ветеранов — практически не осталось. Взрослеет поколение, не имевшее возможности перенять эмоции непосредственных участников одного из самых значительных событий новейшей истории. Можно ли заменить эмоциональность рассказов дедов и прадедов игромеханиками, практиками коллективного поминовения, высокотехнологичным нарративом и эффектом присутствия?

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Проблема передачи исторического опыта и мисинтерпретации исторических событий была в центре внимания исследователей из МГУ, ВШЭ, РГГУ и других университетов. В рамках Международного форума «СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата» обсуждались, в частности, вопросы искажения истории в контексте манипуляции общественным сознанием. Поводом для такого разговора можно считать 75-летие со дня начала Нюрнбергского процесса.

Опрос, проведенный проектом «Нюрнберг. Начало мира», показал, что менее половины молодых людей в России сегодня знакомы с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского трибунала. Однако на каждом этапе развития технологий появляются удачные примеры проектов, привлекающих внимание к событиям недавнего прошлого.

Скамья подсудимых Нюрнбергского трибунала, фрагмент. 1945

В 2019 году в Instagram появился проект Eva Stories, основанный на дневнике Евы Хейман, который сравнивают со знаменитым «Дневником Анны Франк». В 2020 году этот проект вышел также на платформе Snapchat.

На фоне пандемии коронавируса прошла цифровая трансформация проекта «Бессмертный полк». Хотя сам проект возник как общественное движение без привязки к какой-либо технологии. И как пример ритуала коллективной исторической памяти заслуживает самостоятельного изучения.

В 2021 году, на волне роста популярности xR технологий (AR + VR), был реализован проект «Нюрнберг. VRдикт народов». Ведущим экспертом проекта выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Николай Пархитько. Озвучили это иммерсивное шоу актеры МХАТ им. Горького, идею и сценарий предложил Артем Буфтяк, технически реализовала проект дирекция новых медиа МИА «Россия Сегодня».

Два из трех упомянутых проектов иммерсивны и обладают нелинейным сценарием. Только Eva Stories представляет собой классическое линейное повествование. Вероятно, создатели проекта рассчитывали не столько на технические, сколько на социальные инновации: преодолеть историческую дистанцию, поместив события прошлого в актуальный технологический контекст. Плюс эффект повествования от первого лица.

«Бессмертный полк» ― коллективный акт памяти, в своем цифровом воплощении он превратился в интерактивный проект, предполагающий технически опосредованное социальное взаимодействие пользователей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«VRдикт народов» позволяет пользователям собирать информацию в прошлом конкретных исторических персонажей. Пользователь выступает в роли следователя, готовящего материалы для трибунала. Казалось бы, тут и вовлеченность, и качественный продакшн (не только графика, но и озвучка), и богатый исторический материал. Но массовая аудитория пока не может в полной мере оценить его дидактический потенциал, поскольку необходимое для этого оборудование доступно немногим техноэнтузиастам.

Проблема, которая представляет первоочередной интерес, ― это возможность (или невозможность) передачи эмоциональной составляющей исторического опыта. Даже современное кино старается при каждом удобном случае поместить зрителя внутрь действия. Пусть и в роли «включенного наблюдателя». Но и такому кино сегодня сложно конкурировать с технологиями, предполагающими активное со-участие пользователя. Реализация этой возможности в виртуальном пространстве позволяет формировать навыки, применимые в реальной жизни. Например, навык управления транспортными средствами или активами. Но можно ли таким же образом формировать эмоциональный опыт, помещая пользователя в соответствующий контекст?