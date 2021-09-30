«Яндекс» обвиняют в монополизации рынка. С одной стороны, это на руку бизнесу, который не может конкурировать на равных с игроками «большой тройки» («Яндекс», «Мейл.Ру» и Сбер). С другой — для пользователей сверхцентрализация не создает проблем. Напротив, агрегация сервисов (от информационной ленты до доставки продуктов) упрощает жизнь обычных потребителей. Вопрос в том, готовы ли пользователи платить свободой выбора за удобство. Судя по тому, что основные претензии исходят не от пользователей, а от конкурентов, готовы.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Ситуация, которая складывается на российском информационном рынке, не уникальна. В США, например, действуют четыре крупных ИТ-игрока, которых постоянно обвиняют в недобросовестной конкуренции: Apple, Google, Amazon и Facebook. Их также обвиняют в сверхцентрализации рынка (вспомните знаменитую интернет-шутку о пиццерии Google) и в том, что они используют свою сложную организационную структуру для уклонения от налогов. Последнее, кстати, существенно более тяжелое обвинение, учитывая колоссальный рост популярности ИТ-сервисов разного рода в период пандемии COVID-19. В Китае власти организовали беспрецедентное давление на ИТ-империю Джека Ма (Alibaba), обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. В России лидеров ИТ-рынка — «большую тройку» — можно при желании обвинить, например, в недобросовестной конкуренции на рынке труда. Зарплаты в секторе выросли в несколько раз, а «свободных» специалистов практически не осталось.

Алексей Алексеев «Яндекс»

Таким образом технические специалисты оказались бенефициарами битвы за право контролировать внимание пользователей. А вот профессионалы в области медиа (репортеры, колумнисты, редакторы), напротив, попадают в зависимость от ИТ-площадок, которые контролируют внимание пользователей с молчаливого согласия государства. Бизнесу нужен этот контроль для получения сверхприбылей. Государствам — для приобретения сверхконтроля над гражданами. Проблема в том, что на поле этой битвы не остается места тем, кого устроят умеренные прибыли и разумный уровень контроля.

Что до средств массовой информации, то, как справедливо заметил медиафутуролог Андрей Мирошниченко в интервью главному редактору Russia Beyond Всеволоду Пуле, их функция в условиях информационной сверхпроводимости меняется. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией, ее не надо «добывать», зато надо «фильтровать». Другими словами, у аудитории созревает потребность в факт-чекинге и «редакционном наставничестве», в артикуляции позиции, с которой можно было бы соглашаться или спорить. ИТ-компании не могут и не должны брать на себя эту функцию. Именно поэтому позиция ИА REGNUM в споре с «Яндексом» представляется оправданной: задача агрегатора (а именно таков статус «Яндекса» в отношении информационных ресурсов) — предоставить пользователю выбор редакционных позиций, высказываемых в рамках действующего законодательства, а не создавать «сверхредакцию».

Анна Рыжкова ИА REGNUM «Яндекс»

История с Cambridge Analytica наглядно продемонстрировала силу влияния на ленту пользователей. И принесла Facebook миллиарды долларов убытков и невосполнимые репутационные потери. Одним из решений тогда стала кампания по повышению пользовательской грамотности в части настройки ленты в соответствии с предпочтениями пользователей. Возможно, «Яндексу» стоит делегировать часть ответственности не алгоритмам или внутренним службам, а пользователям. Например, сделать доступными три базовые опции: «полная лента», «лента от «Яндекса» и «индивидуальная настройка ленты». Тогда, во-первых, не будет оснований для претензий в ангажированности (пользователю доступна полная версия агрегатора); внутренняя редакция будет почти на равных конкурировать с другими СМИ за право оказывать актуальные информационные услуги — исчезнут основания для обвинений в недобросовестной конкуренции; а пользователи будет иметь очевидную возможность самостоятельно надувать «информационный пузырь».

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