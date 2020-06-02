Илья Розенфельд
Последние публикации
Дети с особыми потребностями и коронавирус
Как коронакризис влияет на жизнь детей и их родителей? Особенно, если речь идет о семьях с детьми, у которых особые потребности? 27 мая состоялся вебинар, организованный Hadassah United Kingdom и Norwood (крупнейшая в Великобритании еврейская благотворительная организация, поддерживающая детей...
2 июня 2020
Как рассказать ребенку, что он болен СПИДом?
Специалист по детским инфекционным заболеваниям Дина (Диана) Авербух училась на медицинском факультете Еврейского Университета в Иерусалиме. В «Хадассе» (которая в начале 2018 года открывает диагностический центр в медицинском кластере инновационного центра Сколково) возглавляет Центр исследований...
26 ноября 2017
У современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
В последнее время украинские пропагандисты очень любят сравнивать себя с Израилем и говорить о том, что они заимствуют израильские методы борьбы с террором и ведения информационной войны. 2002 год был самым тяжелым в новейшей истории Израиля. Пик террора: в автобусах, на автобусных остановках...
25 декабря 2016
Братская любовь без посредников: Нетаниягу в Казахстане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Казахстан. Прямо перед визитом посольство Казахстана устроило пышный приём, посвящённый 25-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем, на котором я имел честь присутствовать. Было весело, пьяно и вкусно. Собрались представители...
17 декабря 2016