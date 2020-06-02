Как коронакризис влияет на жизнь детей и их родителей? Особенно, если речь идет о семьях с детьми, у которых особые потребности?

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

27 мая состоялся вебинар, организованный Hadassah United Kingdom и Norwood (крупнейшая в Великобритании еврейская благотворительная организация, поддерживающая детей, семьи и людей с ограниченными возможностями в обучении и аутизмом). Выступая на вебинаре, профессор Эйтан Керем — глава педиатрического отделения Медицинской организации Hadassah, предложил слушателям из 16 стран рекомендации — как родители могут помочь своим детям в период кризиса COVID-19.

Израильский эксперт объяснил, что даже дети с такими заболеваниями, как астма или муковисцидоз, подвержены заболеванию COVID-19 гораздо реже, чем взрослые. Однако введённые во всём мире изоляция и карантин превратили детей в «заложников» коронакризиса.

«Родители должны понимать, что они сами находятся в состоянии стресса, переживая за своих детей, старших членов семьи, работу и будущее», — сказал профессор Керем. «Дети чувствуют это напряжение. Родители должны передать детям посыл — мы можем справиться с этой новой ситуацией, созданной COVID-19. Пандемия не будет длиться вечно», — подчеркнул Эйтан Керем.

Педиатр отметил, что все дети скучают по привычным им ежедневным занятиям и по своим друзьям. Поэтому он посоветовал родителям создать содержательный и насыщенный распорядок дня. Необходимо четко планировать и организовывать время занятий и отдыха. Это особенно важно для детей с особыми потребностями, которые особенно подвержены дезориентации. Кроме того, дети с особыми потребностями могут стать гиперактивными. «Родители должны строго соблюдать распорядок дня, ограничить время, проводимое у телевизора, следить за соблюдением нормального режима сна», — сказал Эйтан Керем.

Hadassah.ru Эйтан Керем

Профессор Керем предупредил, что гиперактивные дети могут стать агрессивными и жестокими, инициировать драки со своими братьями и сёстрами. Чтобы избежать этого, он рекомендовал, чтобы эти дети выполняли больше упражнений: речь идет и о разнообразных физических нагрузках, и интеллектуальных занятиях. «Организуйте спортивные занятия дома, — сказал профессор Керем, — и не оставляйте детей без присмотра».

Профессор Керем сказал, что необходимо добиться снижения чувствительности (десенситизации) у детей с особыми потребностями к ношению масок. Для того чтобы понизить нормы эмоционального реагирования на этот раздражитель и развеять страх, педиатр посоветовал использовать маски в игре и разукрасить их весёлыми картинками. Можно купить разноцветную маску, можно показывать картинки и видеоролики с маскарадами. Забавляющая маска — перестает пугать. Эксперт отметил, что помимо проблем, связанных с пандемией COVID-19, родители беспокоятся о том, смогут ли их дети с особыми потребностями получать необходимое им в обычное время стандартное медицинское обслуживание. Они боятся отвезти детей в больницу для регулярного лечения. Из-за этих перебоев некоторые дети страдают. Поэтому Керем призывает родителей не пренебрегать необходимыми визитами в больницу. В то же время он призывает их воспользоваться телемедицинскими консультациями с лечащим педиатром или узкими специалистами, наблюдающими ребёнка, для обсуждения стратегий решения проблем. Это может принести пользу как родителям, так и их детям.

Профессор Керем также рекомендует, чтобы родители его пациентов вступали в группы поддержки. «Важно чувствовать, что вы не одиноки. Родители могут узнать о новых, иногда оригинальных и нестандартных возможностях. Поделиться опытом. Узнать у других, как занять своих детей и обеспечить их дальнейшее развитие».

Теперь, когда в Израиле открылись школы, насколько безопасно возвращение к учёбе для детей с особыми потребностями? Израильский эксперт посоветовал родителям выяснить, насколько для их ребёнка школа соблюдает социальное дистанцирование и применяет другие меры безопасности. Он предложил, чтобы они подождали две недели, прежде чем отправить своего ребёнка в школу, чтобы увидеть, увеличилось ли количество случаев COVID-19 в стране. Если они не увидели значительного роста числа случаев, им следует отправить детей в школу. Однако он заверил участников вебинара, что, если в израильской школе будет выявлен случай с COVID-19, эта школа будет немедленно закрыта.

Керем сказал, что социальное дистанцирование очень важно. По его словам, некоторые семьи создали между собой игровые группы, в которых они соглашаются видеться друг с другом и собираться в домах друг друга, чтобы дети могли общаться. Поочерёдно один из родителей присматривает за детьми, чтобы все остальные родители могли работать, обеспечивая решение проблемы, с которой сталкиваются работающие родители, когда дети не посещают школы.

Еще одна мера предосторожности, рекомендованная профессором Керемом, заключается в том, что после учёбы, как только дети входят в дом, они «моют руки, принимают душ, надевают чистую одежду и начинают «домашнее время». Должна быть четко определенная граница между более безопасным домашним и более рискованным публичным пространством. А тщательное мытьё рук и переодевание должно быть реализованным переходом из одной сферы в другую.