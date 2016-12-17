



Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Казахстан. Прямо перед визитом посольство Казахстана устроило пышный приём, посвящённый 25-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Израилем, на котором я имел честь присутствовать. Было весело, пьяно и вкусно. Собрались представители дипломатического корпуса разных стран, израильский русскоязычный бомонд (почти полностью), представители прессы и т.д.

Удивило не то, кто там был, а… кого там не было, кого «забыли» пригласить. Впервые на мероприятие подобного рода не был приглашён главный русскоязычный политик Израиля, Авигдор Либерман. Впервые на мероприятии такого рода не было ни одного действующего русскоязычного политика, действующего русскоязычного депутата Кнессета, действующего русскоязычного министра. А у нас кроме Либермана есть ещё русскоязычный министр экологии Зеэв Элькин и министр абсорбции — Софа Ландвер.

Что произошло? Долгое время русскоязычные политики Израиля считались главными посредниками между Израилем и бывшими республиками Советского Союза. Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу понял всю прелесть общения с многими постсоветскими государствами, большинство из которых является демократическими автократиями, где «закрывать» надо с одним человеком. Нетаниягу не нужны посредники. Он может дружить с Назарбаевым, Алиевым и Путиным напрямую.

В книге Светония «12 цезарей» есть эпизод: один из любимых прислужников Веспасиана просил управительского места для человека, которого выдавал за своего брата; Веспасиан велел ему подождать. Вызвал к себе этого человека, сам взял с него деньги, выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил его на место; а когда опять вмешался служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это теперь мой брат».

Нечто подобное сегодня происходит во многих странах мира. Во Франции за пост президента борются два пропутинских кандидата — Марин Лепен и Франсуа Фийон. Глава республиканцев, осознав после победы Трампа выгоды дружбы с Путиным, предлагает себя в качестве путинского партнёра во Франции. Почему с Путиным должна дружить маргинальная Лепен, если мейнстримный Фийон ничем не хуже?!

Израиль