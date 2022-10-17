Игорь Василевский
Последние публикации
Стратегия транснациональных элит: куда она ведет и как с ней бороться?
За бурными и драматическими текущими событиями, которые так или иначе затрагивают всех и каждого, вызывая у многих сильные эмоции, довольно трудно разглядеть более глубокий смысл происходящего. К сожалению, даже многие патриотически настроенные люди в России и люди, сочувствующие ей за рубежом, как...
17 октября 2022
Насилие в семье или насилие над семьей?
На суд общественности вынесен законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Следует заметить, что данный законопроект предназначен отнюдь не только для любителей бить женщин и детей и не для их жертв; так или иначе он затрагивает практически всех граждан России, что...
9 декабря 2019
Россия — США: кто победит в информационно-психологической войне?
Как известно, в нынешней гибридной войне, развязанной «коллективным Западом» против России, есть три главные составляющие. Первая составляющая — экономические войны, вторая — «горячие» локальные и региональные конфликты и третья, сейчас наиболее важная, — информационно-психологические войны (именно...
8 июля 2019
О реальных угрозах России
На протяжении последних лет в российском руководстве, а также среди экспертов, аналитиков, ученых происходит скрытая, но упорная борьба между реалистами и «усыпителями». От исхода этой борьбы в немалой степени зависит, сохранится ли Россия как самостоятельное и суверенное государство. Реалисты...
27 мая 2019