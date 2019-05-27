На протяжении последних лет в российском руководстве, а также среди экспертов, аналитиков, ученых происходит скрытая, но упорная борьба между реалистами и «усыпителями». От исхода этой борьбы в немалой степени зависит, сохранится ли Россия как самостоятельное и суверенное государство.

Цитата из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Реж. Леонид Гайдай. 1992. Россия, США «Кац предлагает сдаться, предлагает сдаться, предлагает сдаться…»

Реалисты трезво оценивают ситуацию, они помнят, что Россия во всех военных стратегиях США обозначена как главный противник, видят, что НАТО вплотную приблизилась к границам Российской Федерации, что военные корабли НАТО бороздят Чёрное море и норовят попасть в Азовское море, слышат, как посол США заявляет, что 100 тысяч тонн «международной дипломатии» в виде авианосцев в Средиземном море направлены против России, знают, что США лихорадочно перевооружаются и ежегодно выделяют на военные цели в 10−15 раз больше денег, чем Россия.

Они в курсе, что экс-главком НАТО Ставридис с солдатской откровенностью заявил о том, что США должны открыто и тайно помогать «тем людям и группам в России, которые поддерживают демократию» (читай, США), а стратегический центр Рэнд Корпорэйшн, работающий на правительство США, предлагает перебросить американские бомбардировщики в районы, где «возможность быстрого поражения российских целей наиболее высока».

«Усыпители», напротив, игнорируют все эти факты, изображая из себя слепых и глухих, они стремятся, как в 1990-е годы, играть с Западом в поддавки, призывают «во имя мира» сдавать все позиции. Вольно или невольно они уподобляются незабвенному персонажу в исполнении Джигарханяна из фильма Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», который твердил: «Кац предлагает сдаться, предлагает сдаться, предлагает сдаться…».

«Усыпители» гораздо опаснее открытых противников России, не скрывающих своих мечтаний о ее поражении, смене режима и о переходе ее под внешнее управление «заботливых и гуманных» западных держав. Опаснее потому, что они обладают большими полномочиями и влиянием, к ним прислушиваются и власть, и общество, а главное, они сами свято верят в то, что Запад — это партнер, союзник и учитель России.

К ним прислушиваются многие представители интеллигенции и элиты, особенно те, кого политика Запада ничему не учит и кто не имеет иммунитета против нынешней западной пропаганды, превзошедшей все достижения доктора Геббельса. Ведь и правда никому не охота воевать и конфронтировать с «коллективным Западом».

Цитата из к/ф «Гусарская баллада». Реж. Эльдар Рязанов. 1962. СССР «Войны не будет вовсе!»

Так хочется поверить, что нам никто не угрожает, что войны идут где-то там, далеко и не коснутся нас. Так хочется доверять США и Европейскому союзу, которые, правда, говорят одно, а думают и делают совершенно другое. Так хочется заснуть под убаюкивающие мантры «усыпителей». Вот только в каком мире мы проснемся, и проснемся ли вообще?

Никто из здравых людей (к коим не относятся многие нынешние американские конгрессмены и любезные им националисты из стран Восточной Европы) не хочет войны. Но что делать, если «коллективный Запад» шаг за шагом настраивается на конфронтацию и войну с Россией? Что делать, если западные политики, журналисты и прочие пропагандисты-сказочники (особенно в США и Британии) с присущей им буйной и бескрайней фантазией демонизируют Россию, изображая ее то «мрачным тоталитарным государством», то «империей зла», то «экспансионистской державой», то «кровавым Мордором», причем всякий раз подобная демонизация является оправданием для развязывания очередной войны?

На эти вопросы «усыпители» предпочитают не отвечать, заявляя, что угрозы преувеличены и что быть готовыми к войне — это значит хотеть войны. А потому нужно молчать об угрозе войны и во всём соглашаться с Западом.

У «усыпителей» в российской истории огромная традиция. Накануне Отечественной войны 1812 г. многие русские читатели французских газет твердили о «вечном мире» с Наполеоном (вспомним графа Нулина из фильма «Гусарская баллада», заявлявшего за несколько часов до войны: «Войны не будет вовсе!»). Или же вспомним заявление ТАСС от 14 июня 1941 года, в котором говорилось, что все слухи о нападении Германии на Советский Союз являются вздором и нелепостью.

Главная угроза для России проистекает от постоянного стремления некоторых людей отвернуться от реальности («если не говорить об угрозе войны, ее, конечно же, не будет»), игнорировать факты и в очередной раз заснуть сладким сном. Или же спрятать голову в песок, подобно страусу.

А реальность между тем такова. Не Китай, который, казалось бы, является основным экономическим противником США и претендентом на мировое лидерство, а именно Россия в настоящее время представляет основное препятствие для американской гегемонии в мире. Эта ситуация объясняется не только тем, что именно Россия, а не Китай исторически является главным геополитическом соперником Запада, препятствующим осуществлению его гегемонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Наиболее важно то, что именно Россия (Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация) способна вырабатывать альтернативы западной унификации и тем самым сохранять культурное, политическое и социальное многообразие мира, необходимое для его развития, но идущее вразрез с планами Запада. Поэтому Запад рассматривает Россию как чуждое и опасное явление, хотя периодически использует ее в своих целях (например, во время Первой и Второй мировой войны).

Китай может стать самой могущественной империей в мире, но пока что не может преодолеть культурную и политическую отделенность от остального мира. Поэтому Запад, несмотря на всю экономическую мощь Китая, не рассматривает его как действительно опасную альтернативу себе (не исключено, правда, что со временем ситуация изменится, и Китай сможет стать реальной альтернативой для всего мира).

Недаром Запад принимает, хотя и без особой охоты, глобальный китайский проект «Один пояс — один путь», но не принимает гораздо более скромный и ограниченный проект «Евразийский экономический союз», рассматривая его как возрождение Советского Союза.

Кроме того, Запад в лице США вполне обоснованно считает, что резко ослабив или расчленив Россию на части, он без труда сумеет «разобраться» с Китаем, который в военном отношении пока что сильно уступает и США, и России. Китай, правда, стремительно усиливается и в экономическом, и в технологическом, и в военном плане (часть военных и космических технологий попадают в Китай из России), и это заставляет США торопиться с радикальным решением «русского вопроса».

Главный вопрос состоит в том, когда и каким образом США, которые испытывают немалые экономические и политические трудности, будут открыто противостоять России? Многие специалисты сходятся в том, что наиболее опасный и наиболее вероятный в плане военной конфронтации России с Западом момент — это 2024−2025 годы. И дело тут не только и даже не столько в том, что в 2024 году истекут полномочия ныне действующего президента России Владимира Путина, хотя это станет важным переломным моментом и испытанием российской политической системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Дело в том, что около 2025 года (точка поворота в циклах эволюции мировой политической и экономической системы) во всём мире произойдут глубокие изменения, связанные с переходом к новому технологическому укладу и с масштабными геополитическими сдвигами. А такие глубокие изменения всегда сопровождаются крупными политическими и военными потрясениями. Но и этого мало. Около 2025 года произойдет завершение одного цикла государственно-политического развития России и переход к другому периоду развития российской государственности.

Кроме того, в российской политической элите и в российском обществе около 2025 года произойдет смена поколений: придут новые люди, и эта смена поколений может дестабилизировать внутриполитическую и внешнеполитическую ситуацию. Такая смена поколений в России в силу деградации системы образования, небезуспешных попыток разрушить семью и манипулировать сознанием молодежи в соцсетях неизбежно будет сложной и болезненной. На это и направлены основные планы и действия США в России — превратить внешнюю войну в войну гражданскую.

Важно учитывать и следующее обстоятельство. По расчетам крупного американского специалиста русского происхождения Петра Турчина, многие прогнозы которого уже оправдались, в начале 2020-х годов Соединенные Штаты столкнутся одновременно с целым рядом кризисов.

Среди этих кризисов наиболее важны кризис перепроизводства элит (в силу демографических и социально-экономических причин слишком много людей будут претендовать на вхождение в ряды американской элиты, что приведет к еще более глубокому внутриэлитному расколу, сопоставимому с расколом элит эпохи Гражданской войны в США 1861—1865 гг.).

Кризис трудоустройства и неудовлетворенных претензий молодежи (так называемый «молодежный горб», который всегда ведет к дестабилизации общества). Долговой кризис и, наконец, кризис американской политической системы. Чтобы преодолеть все эти внутренние кризисы, нужно будет сплотить американское общество.

Американские элиты давно научились сплачивать свое общество путем войны, будь то Первая мировая война, Вторая мировая война, война во Вьетнаме, бомбардировки Югославии в 1999 году (война имени Моники Левински и Билла Клинтона), война в Афганистане после террористических актов 11 сентября 2001 года, война в Ираке в 2003 году и т.д. В начале 2020-х годов на очереди будет новая война, которую США, скорее всего, начнут чужими руками, но впоследствии могут перейти и к более активным действиям. И главным противником будет Россия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади, 9 мая 2016 года

Но и это еще не всё. Не секрет, что действующая программа вооружений России рассчитана до 2027 года, причем еще как минимум два-три года уйдут на освоение нового оружия в армии. С учетом этого американские специалисты подсчитали, что наивысшей боеготовности российская армия достигнет примерно к 2027 году.

А отсюда следует, что ударить по России будут пытаться раньше, как ударили в 1914 году и в 1941 году, когда русская и советская армия еще не перевооружилась и не была готова к войне. В этих условиях единственный выход — это ускоренное перевооружение современной российской армии и ускоренное освоение ею новых видов вооружения. Россия должна быть готова к серьезным конфликтам не к 2027 году, а к 2024−2025 годам.

Характер и место будущей войны — это самый сложный вопрос. Вероятнее всего, это будет ограниченная локальная или региональная война в одной из «горячих точек», на роль которых претендуют Украина, страны Центральной Азии, Кавказ, Ближний Восток, Иран. Не исключены и многострадальные Балканы (Сербия) или Корейский полуостров. Но локальная война может быстро перерасти в неуправляемую региональную или глобальную войну, и в этом состоит главная опасность.

При этом рассчитывать на разум и здравый смысл западных политиков едва ли приходится. Ради своих сиюминутных, конъюнктурных внутриполитических и экономических интересов они будут готовы на всё. Остановить их может только значительный военный и технологический перевес российской армии, который сделает масштабную войну безумной, бессмысленной и беспощадной для самих западных «затейников».

Какие же выводы следуют из сказанного выше? Во-первых, не стоит поддаваться ласковым уговорам отечественных и зарубежных «усыпителей», которые, пусть даже из лучших побуждений, в очередной раз стремятся всех нас убедить, что «войны не будет вовсе».

Во-вторых, готовиться к неизбежным конфликтам нужно спокойно, планомерно, без паники и без шапкозакидательства: мировая термоядерная война не в интересах США и других стран Запада, и если Россия будет готова к конфликтам внутри и вовне, с ней ничего нельзя будет сделать.

Но, и это в-третьих, если США и другие западные государства почувствуют малейшую слабость России, ее неготовность к военно-политическим конфликтам и ее внутриполитическую дестабилизацию, они непременно воспользуются этим в полной мере, чтобы максимально ослабить или разрушить ее.

И вот этого допустить никак нельзя. Не только в интересах России, но и в интересах всего мира, так как безальтернативный мир без России, играющей роль сдерживающего начала и своеобразного баланса, неизбежно станет неустойчивым, опасным и разрушительным.