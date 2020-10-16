Глеб Кашкин
Последние публикации
Призыв студентов и отмена плановой медпомощи: «COVID-рекорды» в регионах
Суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России сегодня, 16 октября, преодолел «психологическую» отметку в 15 тысяч и достиг 15 150. Таких цифр не было в весенне-летний пик пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее российские власти считают, что вводить совсем...
16 октября 2020
День Победы в Карелии: фоторепортаж
Столица Карелии Петрозаводске сегодня, 9 мая, отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, этот священный праздник отмечается в Петрозаводске несколькими мероприятиями. Торжественные мероприятия начались утром с церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Победы...
9 мая 2017
Герои и предатель: Зоя Космодемьянская, воин Бильжо и «доктор» Бильжо
Известный российский карикатурист, врач-психиатр Андрей Бильжо решил немного реанимировать свою былую популярность и заявил на весь российский интернет, что подвиг Зои Космодемьянской — это вовсе не подвиг, а проявление шизофрении. Свой «диагноз» Бильжо поставил на страницах интернет-журнала The...
17 декабря 2016
Вашингтон, Киев, Лондон, Минск... далее везде? Преследования российских СМИ
Над российскими журналистами за рубежом нависла реальная угроза репрессий. Страны Запада движутся к отмене свободы печати и средств массовой информации. Эта опасная тенденция нарастает на фоне продолжающегося падения популярности западных СМИ и сокращения их аудитории. Не далее как сегодня, 11...
11 декабря 2016