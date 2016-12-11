Над российскими журналистами за рубежом нависла реальная угроза репрессий. Страны Запада движутся к отмене свободы печати и средств массовой информации. Эта опасная тенденция нарастает на фоне продолжающегося падения популярности западных СМИ и сокращения их аудитории. Не далее как сегодня, 11 декабря, видный американский политолог, бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол в своей колонке в газете The Washington Post предлагает приравнять российских журналистов с телеканала RT и агентства Sputnik, работающих в США, к иностранным агентам.

Минск просится в этот хоровод? Не берут? Возьмут, но потом. После люстрации тех, кто сейчас решил быть инквизиторами против России

О чем пишет Макфол? Бывший посол обвиняет российские СМИ — RT и Sputnik — в открытой агитации за избранного президента США республиканца Дональда Трампа. При этом в качестве доказательства Макфол приводит некий хештег в Twitter — #CrookedHillary (кривая Хиллари), который якобы появился на аккаунте RT.

Ничего более весомого Макфол не смог представить. Тем не менее политолог считает, что журналистов RT и Sputnik следует приравнять к иностранным агентам.

Американский закон об иностранных агентах запрещает физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в США как иностранные агенты, вести политическую деятельность в США. Под политической деятельностью понимается деятельность, направленная на изменение позиции федерального правительства США или «любой части населения» по поводу внутренней или внешней политики США или по отношению к иностранному правительству или политической партии. За нарушение этого закона возможно наказание вплоть до пяти лет тюрьмы. Но этот закон в первую очередь относится к лоббистам и борьбе с пропагандой, конкретно — с деятельностью организаций, пропагандирующих ту или иную идеологию.

Макфол признает, что приравнивание российских СМИ, работающих в США, к иностранным агентам — это прямое нарушение Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и свободу прессы. И несмотря на это, он считает, что с российскими СМИ в США надо поступить именно таким образом.

То есть Макфол всеми правдами и неправдами хочет удалить российские СМИ из американского информационного пространства. Так как работа СМИ по правилам иностранного агента попросту невозможна — к любому информационному сообщению можно придраться и назвать его предвзятым и «влияющим на граждан США», — российские СМИ не смогут работать в США и давать американским гражданам альтернативную точку зрения на события.

Аналогичные процессы происходят в Великобритании, где главное пропагандистское СМИ — ВВС не может конкурировать с российскими аналогами. Британские власти не нашли ничего лучше, как начать репрессии против телеканал RT — были арестованы счета телеканала, есть угроза отзыва лицензии на вещание.

Это такая относительно мягкая форма выдавливания российских СМИ из-за рубежа. Американские СМИ, умеющие работать только в пропагандистском режиме и в отсутствие конкуренции, не могут эффективно конкурировать со средствами массовой информации, делающими ставку на достоверную информацию и объективность. Картинка CNN, CBS, ABS, Fox News и всех прочих просто «сыплется» на фоне правдивой информации альтернативных СМИ.

В принципе, в этом и был изначальный смысл средств массовой информации и их конкуренции между собой — донести людям правдивую информацию о событии и его контексте, чтобы они сделали правильные выводы. На этом растет политическое самосознание граждан.

Но западным странам не нужно высокое политическое самосознание своих граждан, им нужен — потребитель. Такой потребитель, которым можно манипулировать и который точно не будет требовать политических изменений. В такой ситуации правда не нужна.

Но на Западе общественность еще не до конца готова распрощаться со свободой слова и печати. Ещё осталось понимание тех издержек, к которым это в итоге приведет.

А вот в странах — сателлитах Запада, таких как Украина, можно не церемониться. И это хорошо видно по репрессиям против российских журналистов на Украине. Всем памятна гибель журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Журналистов, ведущих репортаж из зоны боевых действий, где украинские каратели совершали военные преступления против гражданского населения, расстреляли из миномета. Другие российские журналисты подвергались избиению, а затем насильственно выдворялись с Украины.

Не обошли репрессии стороной и агентство REGNUM. 9 декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко.

Нашим журналистам были предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Эти обвинения совершенно абсурдны, и это легко проверить — все публикации наших журналистов есть на сайте информационного агентства REGNUM, и они не содержат каких бы то ни было призывов к межнациональной розни между братскими народами.

Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Внутриполитические события в Белоруссии довольно редко освещаются в российской прессе. Обычно новости из Белоруссии приходят в связи с каким-нибудь экономическим спором (Минск просит снизить цену на нефть и газ) или очередной словесной эскападой президента этой страны Александра Лукашенко. Но суть и динамика внутриполитических белорусских процессов скрыта от российской аудитории.

ИА REGNUM стремится восполнить этот пробел в российском информационном поле и осведомляет российскую аудиторию о происходящих в Белоруссии процессах. Именно за эту детальную и объективную информацию о сути внутриполитических белорусских процессов и поплатились наши журналисты.

Наши журналисты в своих публикациях показали, что белорусские власти пошли на сговор с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции и реализуют проект «белорусской нации», то есть построение этнократии, как и в остальных республиках бывшего Советского Союза. Минску нужно как можно дольше умалчивать этот процесс и не светить его, так как экономическая зависимость от России сохраняется, и есть опасность сопротивления ползучей «белорусизации» населения. Такие процессы можно проводить только в условиях низкого политического самосознания граждан.

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Публикации ИА REGNUM это сделать не дают, и по ним Минск решил ударить наотмашь. В итоге, наши журналисты были задержаны по инспирированным обвинениям в разжигании розни между народами России и Белоруссии.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич так прокомментировала эти задержания: «Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Истерическая реакция Минска на публикации ИА REGNUM, задержание наших журналистов по лживым обвинениям, в духе бандеровских, лишний раз доказывает, что опасные внутриполитические процессы в Белоруссии зашли уже слишком далеко.