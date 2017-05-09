День Победы в Карелии: фоторепортаж
Петрозаводск, 9 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Столица Карелии Петрозаводске сегодня, 9 мая, отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, этот священный праздник отмечается в Петрозаводске несколькими мероприятиями.
Торжественные мероприятия начались утром с церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову и Мемориальному комплексу в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии.
В полдень на площади Кирова состоялся торжественный проход войск Петрозаводского гарнизона.
Перед началом парада жителей Карелии поздравил с Днем Победы временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.
Также перед началом парада в небе пролетели строем самолеты боевой авиации Воздушно-космических сил России. В составе летной группы — два фронтовых бомбардировщика СУ-24, 2 истребителя СУ-35 и 4 истребителя СУ-27СМ.
Погода в Петрозаводске была прохладной с переменной облачностью, но осадков не было.
По площади торжественным маршем прошли парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия, Министерства внутренних дел, МЧС, а также ветераны боевых действий.
Также в параде приняли участие воспитанники кадетских училищ, члены скаутских организаций, участники военно-патриотических игр «Зарница», а также учащие спортивных школ Петрозаводска.
После парада на площади Кирова состоялся праздничный концерт творческих коллективов Дворца творчества детей и юношества «Живет Победа в поколениях», приуроченный ко Дню Победы и 80-летию учреждения.
Не участвовавшие в концерте представители младшего поколения, активно изучали военную технику, которая находилась на площади Кирова для демонстрации.
После концерта, на площади Ленина стали собираться участники акции «Бессмертный полк». Люди приходили целыми семьями и несли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Колонная «Бессмертного полка» прошла по улицам города от площади Ленина к площади Кирова.
По данным МВД, в этом году в акции «Бессмертный полк» в Петрозаводске приняли участие порядка 17 тысяч человек.