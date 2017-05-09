Петрозаводск, 9 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Столица Карелии Петрозаводске сегодня, 9 мая, отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции, этот священный праздник отмечается в Петрозаводске несколькими мероприятиями.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Вечный огонь

Глеб Кашкин ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню

Торжественные мероприятия начались утром с церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову и Мемориальному комплексу в честь воинов Карельского фронта, партизан и подпольщиков Карелии.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Вечный огонь

В полдень на площади Кирова состоялся торжественный проход войск Петрозаводского гарнизона.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Войска построены

Перед началом парада жителей Карелии поздравил с Днем Победы временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.

Также перед началом парада в небе пролетели строем самолеты боевой авиации Воздушно-космических сил России. В составе летной группы — два фронтовых бомбардировщика СУ-24, 2 истребителя СУ-35 и 4 истребителя СУ-27СМ.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Су-27СМ в небе над Петрозаводском на фоне памятника Сергею Кирову

Погода в Петрозаводске была прохладной с переменной облачностью, но осадков не было.

По площади торжественным маршем прошли парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия, Министерства внутренних дел, МЧС, а также ветераны боевых действий.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Парадные расчеты

Также в параде приняли участие воспитанники кадетских училищ, члены скаутских организаций, участники военно-патриотических игр «Зарница», а также учащие спортивных школ Петрозаводска.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Военизированная молодежь

После парада на площади Кирова состоялся праздничный концерт творческих коллективов Дворца творчества детей и юношества «Живет Победа в поколениях», приуроченный ко Дню Победы и 80-летию учреждения.

Глеб Кашкин ИА REGNUM «Живет Победа в поколениях»

Не участвовавшие в концерте представители младшего поколения, активно изучали военную технику, которая находилась на площади Кирова для демонстрации.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Младшее поколение изучает военную технику

После концерта, на площади Ленина стали собираться участники акции «Бессмертный полк». Люди приходили целыми семьями и несли портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Место сбора колонн «Бессмертного полка»

Колонная «Бессмертного полка» прошла по улицам города от площади Ленина к площади Кирова.

Глеб Кашкин ИА REGNUM «Бессмертный полк» В Петрозаводске

По данным МВД, в этом году в акции «Бессмертный полк» в Петрозаводске приняли участие порядка 17 тысяч человек.