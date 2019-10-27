Герман Садулаев
Последние публикации
В плену атеистов и шизофреников: что не так с религией и образованием
Сегодняшний религиозно-атеистический консенсус может быть сформулирован так: мы все знаем, что никакого Бога нет. Но давайте делать вид, что мы верим, что какой-то Бог есть. Или какой-то Бог может быть. Потому что это полезно для нашей морали и для нашей культуры. Потому что мы не нашли никаких...
27 октября 2019
Кто отобрал пенсии и справедливость в России
В пенсионном обеспечении, понимаемом как «страхование на случай наступления старости», есть две концепции. Первая — накопительная пенсия. Человек работает, работает, его отчисления накапливаются на «лицевом счету» в специальном «пенсионном фонде», а фонд этот, играя на бирже, ещё и увеличивает...
11 октября 2019
Остров красной бури: к 115-летию Николая Островского
В далёком моём пионерском детстве помню Сочи и музей Николая Островского, Павки Корчагина. Помню так, что домик этот стоял на краю Ботанического сада (а так ли это — не знаю и проверять не стану), среди пальм и прочей тропической декорации. И казался мне он не музеем литератора, а хижиной пирата...
29 сентября 2019
Крестовый поход шаманов на Кремль
Русский востоковед и антрополог, переводчик «Шатапатха-брахманы» Владимир Николаевич Романов писал язвительно, что некоторые авторы считают достаточным обозначить какое-то явление как «пережитки магического мышления», словно им доподлинно известно, что такое это самое «магическое мышление», или...
24 сентября 2019
Антропология неравенства: накануне глобальной революции
Концентрация ресурсов всегда имеет одну цель — концентрацию власти. Прикрытием служат разные идеологические байки: про повышение эффективности, про экономию на масштабе, про технологический рывок. Но те, кто концентрируют ресурсы в своих руках, на самом деле не заинтересованы ни в рывках, ни в...
19 сентября 2019
До и после Борхеса: к 120-летию великого слепца
В 1970 году писатель из Аргентины Хорхе Луис Борхес, чей 120-летний юбилей приходится на 24 августа этого года, был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Артур Лундквист, член Шведской академии, присуждающей награду, заявил: «Борхес стал мифом, но я считаю, что его творчество не достигло...
24 августа 2019