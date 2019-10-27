Сегодняшний религиозно-атеистический консенсус может быть сформулирован так: мы все знаем, что никакого Бога нет. Но давайте делать вид, что мы верим, что какой-то Бог есть. Или какой-то Бог может быть. Потому что это полезно для нашей морали и для нашей культуры. Потому что мы не нашли никаких иных оснований для нашей морали и для нашей культуры, кроме религиозных и псевдорелигиозных. Хотя мы искали. Но не нашли. А совсем без морали и совсем без культуры нам неудобно. И страшно. Поэтому давайте сделаем вид, что Бог есть. Хотя мы, конечно, знаем, что Бога нет.

Mil.ru Освящение корабля

Это кажется остроумным решением, но проблема в том, что оно не работает. Это так не работает. Мы заставляем своих детей учить на «отлично» весь комплекс естественных наук и одновременно ждём от них, что они будут следовать нашим «традициям», ходить в мечети и церкви, «верить в Бога» и вести себя согласно заповедям, у которых нет рационального основания. Мы даже приобщаем их к своим ритуалам. Мы шизофреники и хотим, чтобы наши дети были такими же шизофрениками, как мы. Мы запускаем ракету в космос и зовём попа, чтобы он помахал рядом с ракетой своим кадилом. А что такого? Ничего такого. Девять из десяти читателей вообще не будут способны понять, что здесь есть какая-то проблема. Потому что слабоумие стало стандартом, а шизофрения нормой.

Мы говорим о разрушении единого информационного пространства в стране, но если рассмотреть проблему глубже, то мы увидим, что единое информационное пространство разрушено в каждой отдельно взятой голове. Я не могу объяснить, каким образом я одновременно ведантист в онтологическом и сотериологическом плане и марксист в социальном и экономическом смысле. Хотя нет. Я-то как раз могу. Прежде всего потому, что я понимаю, вижу дуализм. Большинство моих соседей по планете нет. И дело не в том, что бытовой материализм уживается с обрядовой религией, это как раз самое обычное дело. Дело не в том, что попа зовут освятить ракету. Дело в том, что сам поп принимает заказ на обряд по мобильному телефону.

Mil.ru Освящение корабля

Любое мировоззрение начинается с сотворения мира. Любая система идей должна сначала объяснить, как возникла вселенная. Даже если практической целью данной идеологии является личное религиозное спасение, или наставления в нравственности, или апология того или иного социального порядка, существующего либо предлагаемого как революция, всё равно, начать мы должны с того, как появился этот мир и как в нём оказался этот человек. Я не знаю, почему это работает, но это работает именно так. Поэтому во всех книгах бытия и закона, составленных нашими предками, сначала долго и нудно и порой совсем неправдоподобно объясняется, как именно Бог творил твердь и воду, как какая-то птица летала над водой, как из матрицы появились три качества и двадцать шесть или сколько их там было элементов, а потом был потоп, и какие виды животных спаслись, и про землю, которая имеет форму диска и разделена на семнадцать островов, между которыми океаны мочи, вина, простокваши и топлёного масла, и только потом даётся наставление, что мы не должны пить молоко ослицы, в котором вымочили мясо ягнёнка или наоборот. И после всей предыдущей космологии и космографии эта заповедь выглядит вполне логичной. Любая заповедь выглядит логичной.

С помощью радиоволн, изучая радиоволны и прочие излучения во всех воспринимаемых диапазонах, современная наука исследовала вселенную и не обнаружила в ней никакого Бога и не нашла никакого места для Бога в графике строительных работ по созданию, поддержанию и утилизации вселенной. Как сказал ещё Лаплас Наполеону в ответ на вопрос о Боге: Ваше величество, я не нуждаюсь в такой гипотезе. Радиоволны привели нас к гипотезе «Большого хлопка» вместо веры в «Большого хлопальщика». Этот хлопок, согласно радиоволнам, состоялся вообще без хлопальщика, и не то чтобы одной ладонью, а совсем без рук. И те же самые радиоволны заходят в наши мобильные телефоны, переносят на расстояние звук и изображения.

Если мы не верим в «Большой хлопок», а верим в Бога, то мы должны отрицать радиоволны или хотя бы как-то сформулировать своё к ним отношение. Мы не можем просто взять и позвонить по телефону. Мы должны объяснить себе и прихожанам в своей церкви, что звуки и видео в телефонах ненастоящие, что их носят по воздуху демоны, или ангелы, если это телефоны священнослужителей. Но мы не можем просто молчать, просто признавать радиоволны и одновременно признавать Бога. Это шизофрения.

OrnaW Смартфоны в церкви

Мы решили, что так очень удобно: устройство вселенной нам объяснит наука, а про мораль и культуру нам расскажет религия. Священные книги наших предков мы будем читать вот отсюда, про сотворение мира и про потоп мы читать не будем, про это мы почитаем учебники по физике и биологии, а вот тут закончим физику и биологию и начнем читать религиозные книги про мораль и спасение души. Спасение какой души, если никакой души нет? И почему надо где-то закончить читать учебники физики и биологии? Если учебники правильно объясняют нам, как устроен мир, почему бы им не объяснить, как нам устроиться в этом мире? Почему мы должны получать знания о том, как нам жить в этом мире из древних книг, в которых сам этот мир описан, как оказалось, неправильно? Или всё же правильно? Тогда неправильные, наоборот, учебники физики. Зачем тогда их преподают в школах?

А можно ведь и наоборот: духовные книги ведут нас к общественному согласию и к личному счастью. Значит, они верны во всём. И к черту ваши учебники, которые приводят только к депрессии и фрустрации. Мир стоит на китах и черепахах. К чёрту ваши электронные телескопы. А что до Бетельгейзе, так что нам ваша Бетельгейзе. Нет никакой Бетельгейзе. Мы её никогда не увидим по-настоящему и не пощупаем. А любовь, братство, милосердие — они вот здесь, в книгах с китами и черепахами.

Проблема существует. И она в том, что религиозные книги и учебники физики не могут быть и те, и другие одновременно верными. Мы решили, что так очень удобно: заявить, что они одновременно верны. Но это так не работает. Мы решили думать, что Бог, наверное, где-то есть, а религия и наука не противоречат друг другу. Это самообман. Противоречат. Иное приводит к расколу в психике, к раздвоению знания и сознания, то есть к массовой шизофрении.

Туманность

Может показаться, что дело только в крахе религий, но что наука знает, какое оно всё на самом деле. Однако нет. Никто не знает. Никто на самом деле не понимает, как возникла вселенная. И как устроен мир. Большой хлопок, чёрные дыры, теория струн — всё это гипотезы сегодняшнего дня, которые завтра могут оказаться смешными заблуждениями. Ещё сложнее всё с жизнью и с человеком. Никто не знает, что такое жизнь и где находится человек. К чести науки надо сказать, что она хотя бы старается. Например, учёный Докинз придумал теорию о том, что есть такой «эгоистический ген», маленький кусочек материи, и в нём всё дело. Он хочет жить, выживать, и толкает собой эволюцию. Философски это то же самое, что придумать человеку какую-то «душу», такого маленького воздушного человечка, который живет в большом человеке, а потом уходит и человек умирает. Теперь такой маленький человечек — это ген. Проблема не решена, просто отодвинута на микроуровень. А если мы уйдём ещё дальше, на сверхмикроуровни, то там вдруг обнаружим, что не только никакого человечка нет, а и сама материя куда-то исчезает. Вот вам и материализм. Какой может быть материализм, когда никто не знает, что такое материя, когда на субатомном уровне она раз — и исчезла.

Учебники физики и биологии — это такие очень упрощённые изложения научных теорий, которые в принципе верные, потому что применимы в механике, электронике, медицине, но в предельных «философских» темах весьма приблизительные, если не сказать фальшивые. В школе ученика учат, что все вот так, в институте он узнает, что все не совсем так, а немного сложнее, в аспирантуре понимает, что всё вообще не так, а как — никто не знает. Тем не менее мы учим в школе всех учеников одному и тому же, потому что нам нужно иметь единое представление о мире. Не так важно, шарообразна ли Земля (на самом деле не совсем шарообразна, Земля — геоид, то есть, имеет форму Земли) или плоская, как важно, чтобы все мы, атеисты, православные и кришнаиты, «знали», что Земля имеет форму шара. Это делает нас единым народом и единым человечеством, а мусульмане мы или католики в таком случае имеет не больше значения, чем цвета нашей любимой футбольной команды. Но если часть людей верит, что Земля имеет форму параллелепипеда и люди произошли от слонов, а другие убеждены, что Земля треугольна и предки людей, конечно, медведи, то будет не просто война, а война на полное уничтожение.

PIRO4D Земля

Атеистическое «научное» школьное образование необходимо нам сейчас потому, что только оно создаёт некое единство мировоззрения. Но оно не даёт опоры морали и традиционной культуре. А опору морали и культуре мы начинаем искать в религиях — традиционных для наших народов, а это уже штук пять или семь, плюс пятьдесят или семьдесят экзотических. У человека в голове шизофрения: он одновременно верит в эволюцию по Дарвину и в то, что Еву Бог сделал из ребра Адама (на самом деле не верит, смотри начало заметки, но делает вид). А какая шизофрения в государстве! Ведь мы признаём и православие, и мусульманство, и буддизм, например, и до кучи иудаизм. Иеговистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правда, запретили. И то, непонятно, за что, чем они хуже остальных шизофреников.