Гайк Котанджян

Автор

Гайк Котанджян родился в г. Ленинакане (ныне Гюмри) Армянской ССР — генерал-лейтенант ВС РА в отставке (служил в Вооруженных Силах Республики Армения в 1992–2018, срочную службу провел в ВМФ СССР); чрезвычайный посланник и полномочный министр РА; доктор политических наук по цивилизационным исследованиям в области национальной безопасности (Академия управления при Президенте Российской Федерации, Москва), профессор (стратегические исследования безопасности). В 1996 г. тайным голосованием избран действительным членом Академии военных наук Российской Федерации (отделение национальной безопасности и геополитики). Член научно-экспертного совета ОДКБ. Окончил: стационарная докторантура в Институте политических исследований, будучи старшим научным сотрудником в РАУ при Президенте РФ, 1992; стационарная аспирантура на кафедре социальной психологии Академии общественных наук при ЦК КПСС с защитой диссертации кандидата философских наук по американским теориям психологии партсипативного менеджмента (1981); Гарвардская программа «Кибербезопасность: пересечение технологий и политики» Школы государства им. Кеннеди (2015); научно-экспертные стажировки в Израиле (2012-2017); Национальный университет обороны (НУО) США по трем параллельным программам (Институт национальных стратегических исследований; Колледж международной безопасности; программа штабных офицеров НАТО, 2003–2004) – Научный эксперт по международному контртерроризму НУО США; в 2001 г. в США — программа «Оборонный стратегический анализ в XXI веке» Магистрской школы корпорации РЭНД; генеральская программа Европейского центра по исследованию вопросов безопасности имени Джорджа К. Маршалла (программа «Формулирование стратегии национальной безопасности и управление стратегическими изменениями», выдающийся выпускник, 1998); факультет технической кибернетики Ереванского политехнического института с подготовкой дипломной работы на кафедрах инженерной психологии ЛГУ и надежности АСУ Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Дзержинского (бортовые системы «человек-машина», ленинский стипендиат, 1971). Был: приглашенным исследователем программы национальный безопасности Школы государства им. Кеннеди с исполнением обязанностей научного консультанта первого Стратегического форума безопасности США – РФ по запуску Перезагрузки (февраль — июнь 2010); ведущим приглашенным профессором Института национальных стратегических исследований НУО США (Центр технологий и политики национальной безопасности, август — ноябрь 2011). Г. Котанджян автор 10 монографий на русском, английском и немецком языках. Доктор, генерал Г. Котанджян в 2005–2007 гг. осуществлял научное руководство межведомственным процессом разработки первого в истории РА документа общегосударственного стратегического калибра в области национальной безопасности — «Стратегия национальной безопасности»; чему предшествовало сравнительное политологическое исследование методологий политико-безопасностного мышления РФ и США, проведенное им в научном сотрудничестве с кафедрой национальной безопасности РАГС при Президенте РФ и Институтом национальных стратегических исследований Национального университета обороны США. Он основатель школы политологии национальной безопасности в РА, учредитель и председатель профессионального совета 056 при ИНСИ ВС РА по присвоению докторских степеней в области политологии и международных отношений (2009–2018). Г. Котанджян создал: на основе его проекта в период стажировки в институте Национальных стратегических исследований Национального университета обороны США (2003–2006, Вашингтон — Ереван) — Институт национальных стратегических исследований (ИНСИ); первую аспирантуру в системе ВС РА (2007); первую авторскую разработку министерства обороны РА стратегического масштаба по национальной безопасности «Основы военной политики РА: военно-политический аспект национальной безопасности» (1992); военно-научный журнал МО РА «Армянская армия» (1994); журнал стратегических исследований «Рабочие тетради» Института национальных стратегических исследований МО РА (2007); систему военной политики ВС РА и систему военной дипломатии ВС РА с организацией отдела военной политики — управления внешних сношений и международного сотрудничества МО РА, сети военных атташатов (1995–1998), создал и руководил первым в США военным офисом РА, был аккредитован в разведках обороны, сухопутных войск, ВВС и ВМС США (1998–2002); Ассоциацию политической науки Армении, став её основателем-председателем и почетным президентом (2011–2019). После кончины Генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева, Г. Котанджян как советник — посланник ЦК КПСС, в 1982–1983 гг. в течение полутора лет служил в качестве координатора постоянно действующей комиссии по стратегической переоценке советской политики в Афганистане (Кабул) и принимал участие в разработке методологии склонения организаций моджахедов к сотрудничеству с властями, координации разработки и создания первой в истории Афганистана Национальной академии наук. Г. Котанджян награждён орденами и медалями Советского Союза, Республики Армения, Афганистана и США (Легион почета).