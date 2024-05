Модест Колеров ИА REGNUM Нагорный Карабах

Доклад Начальника Национального исследовательского университета обороны Гaйкa Котанджянa, генерал-лейтенантa, докторa политических наук (РФ), профессорa, приглашенного ведущего профессора НУО США, действительного избранного члена Академии военных наук РФ, члена Научно-экспертного совета ОДКБ на совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания РА и Комитета Государственной Думы РФ по международным делам.

Откликаясь на одну из основных тем сегодняшнего совместного заседания комиссий Национального собрания РА и Государственной Думы РФ имею честь заметить, что еще на заре «перезагрузки» в 2010 году мне довелось быть научным консультантом «Стратегического Диалога США­ — Россия» в Школе имени Кеннеди Гарвардского Университета с участием ведущих российских и американских генералов и стратегических аналитиков. Это дает возможность профессионально отслеживать динамику американо-российских взаимоотношений.

Находясь у порога «холодной миро­войны» между Россией и Америкой, мои коллеги, участвующие в поиске платформ для продолжения конструктивного российско-американского диалога, отмечают периодическое несовпадение позиций сторон в переговорах Минского формата по Украине, а также в переговорах по Сирии. Вместе с тем в числе политико-дипломатических платформ многолетнего и непрерывающегося международного безопасного консенсуса в позициях США и РФ выделяется платформа Сопредседательства Минской группы ОБСЕ по Карабахскому мирному урегулированию. Данный непрерываемый консенсус Сопредседателей Минской группы в Лице постоянных членов Совета Безопасности ООН РФ, США и Франции подтвердил свою исключительную ценность также в Венских переговорах в мае 2016 года. Совпадение позиций России, Америки и Франции в Венских консультациях по итогам четырехдневной войны в Карабахе в апреле с.г. привело к согласию Армению и Азербайджан в необходимости установления контроля за приготовлениями к войне в зоне вооруженного конфликта с целью сдерживания его сторон от возобновления военных действий.

В эпоху информационного насыщения средств ведения и предотвращения войн умная комбинация технологических новаций с методами политико-дипломатического воздействия на процесс подготовки боевых действий позволяет разработать концепцию сдерживания за счет эффективного информационного контроля за накоплением и перемещением военной силы, сигнализирующих о подготовке к ведению войны. Смысл подобной стратегии состоит в возможности посредничающих в миротворчестве сторон снабжать друг друга и конфликтующие стороны точной информацией об угрожающих миру приготовлениях противников с тем, чтобы склонить их к отказу от подготовки к войне.

В этом смысле исключительно важно исходить из понимания того, что при сложившейся тенденции эскалации дисбаланса уровня вооружений между Арменией-НКР и Азербайджаном рассчитывать на эффективность традиционного военного сдерживания нереалистично. В этом вопросе требуют научного осмысления инновационные подходы к сотрудничеству с международным сообществом с использованием его высокотехнологических средств для зондажа опасных маневров военной силы, сигнализирующих о приготовлениях к развернутым боевым действиям. Речь идет о разработанной нами в Национальном исследовательском университете обороны Армении методологии привлечения Сопредседателей Минской группы ОБСЕ — в лице постоянных членов Совета Безопасности России, США и Франции — к зондажу опасной динамики силы в зоне Карабахского конфликта с использованием средств наблюдения из наднационального космического пространства с применением орбитальных средств.

Международное космическое право дает возможность мировому сообществу из околоземного космического пространства осуществлять контроль за динамикой подготовки войск к возобновлению военных действий в зоне конфликта. Подобный способ контроля с его переносом из национального воздушного пространства в наднациональное может быть использован как инновационное средство политико-дипломатического сдерживания путем консультаций и переговоров по предотвращению готовящейся войны.

В Декларации о принципах, касающихся дистанционного зондирования Земли из космического пространства, предусматривается, что «Для поощрения и активизации международного сотрудничества, особенно с учетом нужд развивающихся стран, государство, осуществляющее дистанционное зондирование Земли из космического пространства, вступает, по просьбе, в консультации с государством, территория которого зондируется"[1], а Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, гласит о том, что «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами»[2].

Применение данного инновационного метода сдерживания возобновления войны путем использования посредничающими державами-миротворцами своих орбитальных средств дистанционного зондажа может стать эффективным инструментом в случае продолжающегося Карабахского конфликта, вот уже более четверти века тлеющего в непосредственном соседстве с турбулентным Средним Востоком и представляющего для региональной безопасности стратегическую важность, обусловленную близостью армянонаселенного Карабаха к Армении, Азербайджану, Грузии, Ирану и Турции. Это означает, что любое возобновление военных действий в Карабахе может стать новой трагической страницей геноцида в этом, соединяющем Восток и Запад регионе, где сегодня палачи Исламского Государства осуществляют геноцид в отношении христиан, езидов и невовлеченных в террористический джихад мусульман.

Актуальность принципа «Никогда более» для армянского народа в очередной раз проявилась в период Перестройки в СССР — во время погромов, учиненных Азербайджаном в отношении своего армянского населения, организованных в ответ на мирные политические акции армян Нагорного Карабаха по самоопределению и выходу из состава Азербайджанской ССР в соответствии с действующим в это время законодательством СССР[3].

23 ноября 1991 года Верховный совет Азербайджана принял закон об упразднении Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО). В ответ на эти противоправные действия в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года в строгом соответствии с международными нормами и Законом СССР от 3 апреля 1990 года, при участии международных наблюдателей состоялся референдум о независимости. Азербайджанскому меньшинству НКР была предоставлена возможность принять участие в референдуме, однако оно по указке Баку отказалось от этой возможности[4]. Дальнейшими событиями было устранено императивное требование согласования результатов референдума с центральными органами СССР, поскольку 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация о роспуске Советского Союза[5]. Таким образом состоявшийся на территории Нагорного Карабаха референдум является легальным, а созданная по его итогам Нагорно Карабахская Республика — легитимной.

В 1992 году Азербайджанская Республика развязала против Нагорного Карабаха войну, а в 1994 году Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали соглашения о прекращении огня, как и в 1995 году — трехсторонний договор об укреплении режима прекращения огня в Нагорно-карабахском конфликте. Эти соглашения были признаны конфликтующими сторонами и Минской группой ОБСЕ по Карабахскому конфликту в качестве по существу бессрочных и являющихся основой для длительного перемирия в зоне конфликта.

2 апреля 2016 года, спустя 22 года после заключения в 1994 году соглашения о прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабное наступление по линии карабахско-азербайджанского соприкосновения, основными целями которого были подрыв миссии Минской группы ОБСЕ по мирному разрешению конфликта, оккупация Нагорного Карабаха и осуществление геноцида в отношении его армянского населения. Азербайджан продолжает угрозой развязывания широкомасштабной региональной войны вводить в заблуждение международное сообщество. Подобное поведение в значительной мере обусловлено отсутствием механизмов, регистрирующих динамику возобновления боевых действий вокруг линии соприкосновения. Азербайджан в течение многих лет отклоняет предложения Сопредседателей Минской группы ОБСЕ о мониторинге режима прекращения огня. Между тем государства-Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вот уже несколько лет по предложению Республики Армения обсуждают возможность внедрения этих механизмов в качестве мер по укреплению доверия.

В результате встречи президентов Армении и Азербайджана, состоявшейся в Вене в мае 2016 года при участии Министра иностранных дел России, Госсекретаря США и Госсекретаря Франции по делам Европы, было достигнуто соглашение по механизмам расследования нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта. Это — своевременно принятое решение, поскольку одна из сторон активно приобретает наступательное вооружение, нарушая существующий баланс сил.

Вместе с тем результаты состоявшейся в мае 2016 г. в Вене встречи следует расценивать не только как достижение консенсуса в вопросе о контроле за соблюдением режима прекращения огня из национального воздушного пространства двух конфликтующих сторон, но и как успешные международные консультации с Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по механизмам контроля за подготовкой к войне из космического пространства, находящегося вне национального суверенитета двух конфликтующих государств[6].

В данном аспекте было бы полезно, если бы Сопредседатели Минской группы ОБСЕ начали переговоры по вопросу применения находящихся в их распоряжении околоземных орбитальных аппаратов для мониторинга, контроля и уведомления заинтересованных сторон о концентрации наступательных вооружений и маневре войск в целях возобновления войны в зоне Карабахского конфликта.

Подобное инновационное применение высокотехнологических информационно-коммуникационных технологий орбитального зондажа в сдерживании войны может стать также экспериментальной платформой для обмена целевой разведывательной информацией между Сопредседателями Минской группы ОБСЕ в лице РФ, США и ФР в целях миростроительства. Данная новация в политико-дипломатическом и военном сдерживании в случае успеха может быть применена в глобальном масштабе в качестве образца для предотвращения перерастания замороженных локальных конфликтов, подобных Карабахскому, в войну с катастрофическим вовлечением акторов из нестабильных окружающих регионов, подобных Южному Кавказу, Ближнему Востоку и Центральной Азии.

