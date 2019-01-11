После заявления правительства Армении в декабре прошлого года об упразднении министерства диаспоры и нашей публикации в ИА REGNUM наметились некоторые подвижки в реагировании на наши доводы по системному реформированию миндиаспоры в МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ в результате диалога и сотрудничества с видными деятелями и организациями Армении и диаспоры.

Армения

В связи с этим считаю долгом обратить внимание на неотложность исправления ошибки по упразднению министерства диаспоры до формирования новых исполнительных властей Армении в связи с приближающимся стартом парламента нового созыва 14 января 2019 года.

Исключительно важна в осмыслении этой проблемы поддержка Католикосом Киликийским Его Святейшеством Арамом Первым предложения по разработке эффективной модели трансформации министерства диаспоры в тесном сотрудничестве между специалистами Армении и армянской диаспоры. В конце прошлого года я поделился оценками и предложениями в ИА REGNUM, реагируя на заинтересованную полемику вокруг письма председателя Национального Конгресса Западных Армян (НКЗА) генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорьянца (создателя вооруженных сил РА), встретившегося в Бейруте с Католикосом Арамом Первым по вопросам эффективной жизнедеятельности системы Мирового Армянства. Реагируя на динамику обмена мнениями и современную мировую практику ведения дел в международном сообществе между государствами и неправительственными организациями диаспор, считаю долгом обратить внимание новых властей Армении и общественности на следующие оценки и предложения:

Vahram1999 Норат Тер-Григорьянц

I. Как мы знаем, МИД в современной мировой практике выступает как государственный институт исполнительной власти, ответственный за дипломатические сношения с другими государствами или их коллективными международными организациями. Диаспора же государством не является, посему МИД не может выступать как государственный институт управления сношениями с диаспорой.

II. Миндиаспоры в соответствии с переосмыслением содержания его места и роли в системе Мирового Армянства (его целей, приоритетов и стратегических ориентиров его деятельности, структурой, а также УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАРИЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТОРАМИ ДИАСПОРЫ в т.ч. НКЗА и др.) должно быть содержательно трансформировано и переименовано в МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ.

III. Для всестороннего изучения путей оптимального трансформирования существующего министерства в министерство по делам диаспоры целесообразно до преобразования миндиаспоры создание специализированной правительственной комиссии с вовлечением высококвалифицированных специалистов РА и авторитетных организаций диаспоры.

Католикос Арам I {(сс) Սեւան Դանիէլեան Մկրեան]

IV. В связи с предложением по представительству диаспоры в двухпалатном парламенте РА, считаю долгом заметить, что в кнессете (парламенте) — высшем представительном и законодательном органе власти Израиля прямого представительства диаспоры нет, так как это могло бы рассматриваться (и использоваться) как инструмент прямого вмешательства иностранных государств в политику государства Израиль.

V. По результатам наших двухнедельных консолидированных усилий можно сделать заключение о том, что для эффективного представления в международном сообществе и защиты интересов РА в сферах КУЛЬТУРЫ и ДИАСПОРЫ, принимая все наши предыдущие доводы, следует исходить также из принципа институционального паритета между соответствующими субъектами госуправления Армении и Азербайджана.

Fedayee Армяне Ливана на мероприятии, посвящённом памяти и поддержке признания Геноцида Армян в Османской Турции

В Азербайджанской Республике действует государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, созданный указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2008 году, согласно Положению, отвечающий за ЦИТ.: — «… установление и поддержание контактов с азербайджанской диаспорой за рубежом и поддержку азербайджанцев всего мира в их усилиях по достижению национального единства… для ведения дел, связанных с проживающими за рубежом азербайджанцами».

Начиная с 2002 года президент Гейдар Алиев, создав государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом (предтечу нынешнего госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана), фактически заложил основу создания несуществовавшей до этого азербайджанской диаспоры как системы экономических, финансовых, социальных, культурных и информационных отношений, ныне активно противостоящей армянской диаспоре.

Pentagon.gov Гейдар Алиев

VI. На международной арене в ряду авторитетных министерств культуры множества государств активно действует, нередко против интересов Армении и всемирного Армянства, также минкультуры Азербайджанской Республики. Таким образом, на повестке грамотное системное осмысление и решение проблемы также по преобразованию министерства культуры Армении как самостоятельного эффективного органа госуправления, действующего в соответствии с инновационными требованиями современности.

Важно отметить, что по итогам последнего заседания правительства Армении под председательством и. о. премьер-министра Никола Пашиняна 10 января 2019 года признаки предрасположенности премьера прислушаться к доводам по системному реформированию миндиаспоры в министерство по делам диаспоры при согласованных диалоге и сотрудничестве с видными деятелями и организациями Армении и диаспоры (см.: Никол Пашинян: Правительство обсудит модель повышения уровня отношений с диаспорой, с нашими соотечественниками. Январь 10,2019. «Аравот» — Новости Армении).

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