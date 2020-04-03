Галина Брусницына
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Екатеринбург немноголюдный: как улицы города переживают самоизоляцию
В Свердловской области решили продлить режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года. Корреспонденты ИА REGNUM решили проинспектировать пространства Екатеринбурга и обнаружили, что ограничения уже серьёзно сказались на численности горожан на улицах
3 апреля 2020
«Город бесов» снова скачет. Ночь музыки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге, с лёгкой руки телеведущего Владимира Соловьёва уже прозванном «городом бесов», состоялась очередная вакханалия — с 28 на 29 июня жители самого разнузданного города России устроили «ночь музыки». Массовые пляски начались в том самом сквере у Октябрьской площади, откуда ранее...
30 июня 2019