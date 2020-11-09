Фредерик Симон
Последние публикации
Европарламент выступает за сближение климатической повестки США и ЕС
Европейская комиссия и члены высшего законодательного органа ЕС заявили, что они готовы к активизации диалога с США по вопросам изменения климата, включив в него тему ограничения выбросов углекислого газа автомобилями и «зелёное финансирование». По их мнению, по этим направлениям снова возможно...
9 ноября 2020
Еврокомиссию уличили в махинациях с сокращениями выбросов СО₂ к 2030 году
Вчера, 17 сентября 2020 года, Европейская комиссия защитила свой план по включению снижения выбросов парниковых газов от сельского хозяйства, землепользования и лесного хозяйства в обновленную цель ЕС по климату на 2030 год, заявив, что это соответствует стандартам Рамочной конвенции ООН об...
18 сентября 2020
Несмотря на пандемию, ЕС продолжит «зеленый курс» любой ценой
Экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции подталкивают страны ЕС к поиску новых методов достижения экономической устойчивости. Европа выбрала так называемый зеленый путь, предполагающий снижение выбросов углеродов в атмосферу до нулевого показателя. Цена вопроса высока настолько...
2 сентября 2020