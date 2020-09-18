Брюссель, 18 сентября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Вчера, 17 сентября 2020 года, Европейская комиссия защитила свой план по включению снижения выбросов парниковых газов от сельского хозяйства, землепользования и лесного хозяйства в обновленную цель ЕС по климату на 2030 год, заявив, что это соответствует стандартам Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Иван Шилов ИА REGNUM Углекислый газ

Об этом сегодня пишет Фредерик Симон в статье «Комиссия подверглась критике за включение природных «поглотителей углерода» в климатические цели ЕС» на портале EUROACTIV.

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« Если вы посмотрите на логику и методы, применяемые РКИК ООН, все они включают поглотители углерода , — сказал на брифинге для прессы отвечающий за климатическую политику вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. — Это именно то, что мы сделали и в Европейской комиссии. Так что я думаю, что мы здесь на твердой почве ».

Тиммерманс сделал своё заявления после того, как исполнительная власть ЕС официально обнародовала свой план по сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов в ЕС как минимум на 55% от уровня 1990 года вместо 40%, установленных на данный момент.

Обновленный план на 2030 год, объявленный накануне председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, направлен на то, чтобы привести ЕС в соответствие с его обязательствами по Парижскому соглашению и достичь более широкой цели — стать к 2050 году первым «климатически нейтральным» континентом в мире.

Но экологические организации осудили план Комиссии по включению природных поглотителей углерода в целевой показатель, заявив, что это «бухгалтерский трюк» для достижения целей 2030 года.

« Если полагаться на леса при достижения климатических целей, то это может стать неверным сигналом, чтобы продолжать загрязнять окружающую среду [парниковыми газами — прим. ИА REGNUM] — мол, это нормально, потому что земля их поглотит », — сказал Сэм ван ден Плас, директор по политике экологической неправительственной организации Carbon Market Watch.

« Комиссия обновляет свою собственную цель в области климата: включение в расчеты природного поглощения углекислого газа означает, что выбросы на самом деле сократятся намного меньше. Мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией, и сейчас нет времени для игр », — сказал Алекс Мейсон из Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В Европе леса в настоящее время являются чистым поглотителем углерода, потому что они поглощают больше углекислого газа, чем выделяют. На глобальном уровне океаны и леса являются двумя крупнейшими поглотителями углерода.

Тиммерманс предупредил о том, что способность европейских лесов поглощать CO 2 с годами снижается, и «поглощение должно вернуться к прежнему уровню», если Европа хочет достичь климатической нейтральности и одновременно сохранить биоразнообразие.

Еврокомиссия заявляет, что способность лесов поглощать углекислый газ может еще больше сократиться до 225 млн тонн в CO 2 -эквиваленте к 2030 году, по сравнению с 300 млн тонн в 2010 году. По словам исполнительной власти ЕС, снижение способности лесов поглощать углекислый газ вызвано «дальнейшим увеличением объемов лесозаготовок» и негативными последствиями природных опасностей, таких как пожары и вредители, вызванные изменением климата и растущим спросом на биомассу.

« Нам действительно нужно заботиться о наших лесах. Недостаточно сказать, что мы посадим 3 млрд деревьев, нам нужно следить за тем, чтобы наши леса оставались здоровыми, и это станет важной задачей », — сказал Тиммерманс.

Экологи приветствовали намерение Комиссии восстановить здоровые леса и экосистемы. Но они указали на несоответствие существующей климатической цели ЕС к 2030 году, которая, по их мнению, не должна принимать во внимание поглощение углерода.

« Текущая цель ЕС — не менее 40%, — согласованная в 2014 году, не учитывает природные поглотители , — утверждает Берт Метц, климатолог, который был сопредседателем рабочей группы по смягчению последствий климата Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата с 1997 по 2008 год. — Включение природных поглотителей означает, что новый целевой показатель в 55% будет фактически меньше 50% [если не учитывать поглощение лесов — прим. ИА REGNUM] по сравнению с текущим целевым показателем. Нам необходимо восстановить леса Европы, а также защитить и восстановить наши драгоценные экосистемы, но это должно быть в дополнение к сокращению выбросов парниковых газов, а не вместо него ».

Тиммерманс категорически отверг обвинение экологических организаций в том, что «чистая» цель — это бухгалтерский трюк.

« Я не понимаю логики: природные поглотители углерода играют определенную роль, они уносят CO 2 из атмосферы — разве это не то, чего мы хотим достичь? — сказал он. — Я искренне верю, что в этом нет проблем ».

Однако официальные лица рассказали журналистам другую историю и признали, что целевой показатель в 55% будет ниже на два процентных пункта без природных поглотителей углерода. Это приведет к целевому сокращению выбросов на 53%, а не на 55%.

« 53% рассчитываются без учета природных поглотителей, а 55% рассчитываются с их учётом. Использование нынешнего метода ЕС для расчета поглотителей углерода сократит, вероятно, около половины этих 2 процентных пунктов », — пояснил один из чиновников ЕС, предполагая, что при сегодняшних правилах учета углерода целевой показатель фактически составит около 54%.

Однако сторонники «зеленых» пришли к иным выводам.

« В зависимости от сценариев эффект от включения природных поглотителей углерода варьируется от 2% до 5%, в зависимости от того, будет ли объём поглощения находиться на нижнем уровне (225 млн тонн) или на верхнем уровне (340 млн тонн), — сказал Алекс Мейсон из WWF. — Это ясно показывает, что включение природных поглотителей в цель на 2030 год имеет большое значение. Это означает, что другим секторам, таким как строительство, транспорт и сельское хозяйство, не придется так сильно сокращать выбросы ».

Мейсон также настаивает на том, что текущая цель ЕС по климату на период до 2030 года не учитывает поглощение углерода, и обвиняет Еврокомиссию в попытке скрыть изменение правил учета углерода.

« Комиссия пытается преуменьшить значимость этого изменения и, похоже, даже изменила текст на своем веб-сайте, чтобы намекнуть, что цель в 40% всегда была «чистой целью» , — заявил Мейсон. — Но ясно, что цель в 55%, о которой трубят Урсула фон дер Ляйен и Франс Тиммерманс, — совсем не то, чем кажется, и она дальше от 65% сокращения выбросов, которого требует наука ».

Сам Тиммерманс, похоже, признал, что природные поглотители углерода были новым элементом в расчетах климатических целей ЕС, заявив, что Комиссия взяла свои цифры по удалению углерода из самых последних выводов РКИК ООН.