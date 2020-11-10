Европарламент выступает за сближение климатической повестки США и ЕС
Европейская комиссия и члены высшего законодательного органа ЕС заявили, что они готовы к активизации диалога с США по вопросам изменения климата, включив в него тему ограничения выбросов углекислого газа автомобилями и «зелёное финансирование». По их мнению, по этим направлениям снова возможно «реальное трансатлантическое сотрудничество» после четырехлетнего «молчания Трампа».
Об этом 9 ноября 2020 года пишет Фредерик Симон в своей статье «Европа готова возобновить трансатлантический диалог по климату после Трампа» для информационного портала EURACTIV.
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В субботу вечером президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, назвав изменение климата одним из приоритетных направлений будущего сотрудничества.
Манфред Вебер, лидер крупнейшей политической группы Европарламента, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), призвал к возобновлению трансатлантических переговоров, включив Китай в число «глобальных проблем, с которыми мы не можем справиться в одиночку».
Подобные послания были высказаны и другими политическими группами Европейского парламента, включая лидеров социалистических и центристских фракций.
Среди них Паскаль Канфен, председатель комитета по окружающей среде Европарламента, который сказал, что победа Байдена «является отличной новостью для всех защитников климата», полученной через пять лет после подписания Парижского соглашения по климату, которое вступает в силу 1 января 2021 года, за три недели до официальной инаугурации Байдена.
Канфен высказал мнение, что новый президент США придаст импульс международной повестке в области климата «после молчания Трампа» и после того, как Китай и Япония объявят, что будут стремиться к углеродной нейтральности к 2060 и 2050 годам, соответственно.
Именно содержание предвыборной программы Байдена дает Паскалю Канфену повод надеяться на новый старт в трансатлантической климатической повестке. По его словам, программа Байдена имеет «очень сильные совпадения» с Европейским зелёным курсом, флагманская цель которого — сделать Европу первым климатически нейтральным континентом в мире к 2050 году.
Байден сообщил о $5 трлн государственных и частных вложений для поддержки перехода к зелёной экономике в США в течение следующего десятилетия — сумме, которая близка к анонсированным в ЕС затратах в €4 трлн для финансирования своего собственного зелёного перехода.
Но, несмотря на эти точки сближения, между Европой и США также существуют фундаментальные противоречия, когда дело доходит до политики в области климата и энергетики, игнорировать которые будет трудно.
Канфен также заявил, что в то время как многие штаты ставят добычу сланцевого газа главным фактором, влияющим на их экономику, другие штаты решили запретить эту технологию, отметив, что список штатов, выступающих за добычу сланцевого газа, очень похож на список, голосовавших за Трампа.