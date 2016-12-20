Фетхуллах Гюлен
Последние публикации
Гюлен выразил соболезнования в связи со смертью посла России в Турции
«Я был шокирован трагической новостью о том, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Андрей Геннадьевич Карлов подвергся жестокому нападению во время своего выступления в Галерее искусств в Анкаре. Я приношу свои соболезнования и осуждаю этот немыслимый террористический акт. Ни один...
20 декабря 2016
«Я всю жизнь был жертвой переворотов»
Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецким правительством в организации попытки переворота 15 июля, опубликовал открытое письмо к общественности, в котором ответил на обвинения в свой адрес и на слухи о «новой попытке переворота». «Руководство Турции, утверждавшее, что не знало о готовящейся попытке...
6 октября 2016